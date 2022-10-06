Лига чемпионов. "Шахтер" на выезде минимально проиграл "Реалу"

Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Все три мяча команды забили до перерыва.
Открыл счет матча на 13-й минуте форвард "Реала" Родриго, пробив вратаря донецкого клуба Анатолия Трубина.
Через 15 минут другой форвард испанского клуба Винисиус Жуниор счет поединка удвоил.
"Шахтер" один мяч отыграл на 39-й минуте матча. Александр Зубков пробил слета в ворота голкипера сборной Украины и "Реала" Андрея Лунина, 2:1.
В другом поединке группы F немецкий "Лейпциг" со счетом 3:1 обыграл шотландский "Селтик", отмечается на сайте УЕФА.
По итогам трех туров, "Реал" – лидер в квартете F (три матча – три победы), "Шахтер" занимает второе место (одна победа, одна ничья и одно поражение).
Следующий поединок (четвертого тура) в ЛЧ "Шахтер" сыграет против "Реала" 11 октября в Варшаве (Польша), указывается на сайте УЕФА.
"Шахтер" – единственный представитель Украины в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2022/2023.
В матче первого тура "Шахтер" разгромил "Лейпциг" 4:1, а во втором – сыграл вничью 1:1 с "Селтиком".
Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/2023 состоится 10 июня 2023 года в Стамбуле (Турция).