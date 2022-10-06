Лига чемпионов. "Шахтер" на выезде минимально проиграл "Реалу"

"Шахтер" со счетом 1:2 уступил "Реалу" в ЛЧ Фото: EPA

Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Все три мяча команды забили до перерыва.

Открыл счет матча на 13-й минуте форвард "Реала" Родриго, пробив вратаря донецкого клуба Анатолия Трубина.

Через 15 минут другой форвард испанского клуба Винисиус Жуниор счет поединка удвоил.

"Шахтер" один мяч отыграл на 39-й минуте матча. Александр Зубков пробил слета в ворота голкипера сборной Украины и "Реала" Андрея Лунина, 2:1.

В другом поединке группы F немецкий "Лейпциг" со счетом 3:1 обыграл шотландский "Селтик", отмечается на сайте УЕФА.

По итогам трех туров, "Реал" – лидер в квартете F (три матча – три победы), "Шахтер" занимает второе место (одна победа, одна ничья и одно поражение).

Инфографика: uefa.com

Следующий поединок (четвертого тура) в ЛЧ "Шахтер" сыграет против "Реала" 11 октября в Варшаве (Польша), указывается на сайте УЕФА.