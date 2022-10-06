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Лига чемпионов. "Шахтер" на выезде минимально проиграл "Реалу"

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"Шахтер" со счетом 1:2 уступил "Реалу" в ЛЧ
"Шахтер" со счетом 1:2 уступил "Реалу" в ЛЧ
Фото: EPA

Донецкий "Шахтер" в Мадриде (Испания) 5 октября со счетом 1:2 уступил "Реалу" в поединке третьего тура Лиги чемпионов.

Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Все три мяча команды забили до перерыва.

Открыл счет матча на 13-й минуте форвард "Реала" Родриго, пробив вратаря донецкого клуба Анатолия Трубина.

Через 15 минут другой форвард испанского клуба Винисиус Жуниор счет поединка удвоил.

"Шахтер" один мяч отыграл на 39-й минуте матча. Александр Зубков пробил слета в ворота голкипера сборной Украины и "Реала" Андрея Лунина, 2:1.

В другом поединке группы F немецкий "Лейпциг" со счетом 3:1 обыграл шотландский "Селтик", отмечается на сайте УЕФА.

По итогам трех туров, "Реал" – лидер в квартете F (три матча – три победы), "Шахтер" занимает второе место (одна победа, одна ничья и одно поражение).

Инфографика: uefa.com
Инфографика: uefa.com

Следующий поединок (четвертого тура) в ЛЧ "Шахтер" сыграет против "Реала" 11 октября в Варшаве (Польша), указывается на сайте УЕФА.

Контекст:

"Шахтер" – единственный представитель Украины в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2022/2023.

В матче первого тура "Шахтер" разгромил "Лейпциг" 4:1, а во втором – сыграл вничью 1:1 с "Селтиком".

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/2023 состоится 10 июня 2023 года в Стамбуле (Турция).

Лигу чемпионов сезона 2021/2022 выиграл "Реал".

Теги: футбол, УЕФА, Лига чемпионов, Реал (Мадрид), Шахтер Донецк, Александр Зубков
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