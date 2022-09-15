ГОРДОН
 
 
События

"Это лучший "Селтик" за 20 лет". Донецкий "Шахтер" избежал поражения в Лиге чемпионов. Фоторепортаж

Сегодня 12.35
Донецкий "Шахтер" провел второй матч группового раунда Лиги чемпионов. На варшавском стадионе Войска польского украинская команда сыграла вничью 1:1 с шотландским "Селтиком". Главный тренер "горняков" Игор Йовичевич после игры сказал, что доволен результатом. "Я уверяю вас, что каждой команде было бы непросто с таким "Селтиком". Это лучший "Селтик" за последние 20 лет: с хорошим тренером и очень динамичными футболистами, которые быстро вступают в отбор мяча после потери, очень агрессивны в прессинге", – заявил он на пресс-конференции. "ГОРДОН" публикует фотографии с поединка.
Теги: футбол, Лига чемпионов, Шахтер Донецк, Селтик
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Военный дневник харьковчанки Гин: Люди на улицах обнимают друг друга и произносят названия освобожденных городков и сел. Ком в горле вторые сутки
Военный дневник харьковчанки Гин: Люди на улицах обнимают друг друга и произносят названия освобожденных городков и сел. Ком в горле вторые сутки
  Замкомандира батальона ВСУ, мать троих детей Чашка: Самое страшное в Ирпене происходило на улицах. Это не укладывается в сознании психически здорового человека вообще
  Замкомандира батальона ВСУ, мать троих детей Чашка: Самое страшное в Ирпене происходило на улицах. Это не укладывается в сознании психически здорового человека вообще G
Алеся БАЦМАН
В Киеве состоялась премьера фильма "Базиль" о выдающемся украинском тренере и футболисте Базилевиче
В Киеве состоялась премьера фильма "Базиль" о выдающемся украинском тренере и футболисте Базилевиче G
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 