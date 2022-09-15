"Это лучший "Селтик" за 20 лет". Донецкий "Шахтер" избежал поражения в Лиге чемпионов. Фоторепортаж
Донецкий "Шахтер" провел второй матч группового раунда Лиги чемпионов. На варшавском стадионе Войска польского украинская команда сыграла вничью 1:1
с шотландским "Селтиком". Главный тренер "горняков" Игор Йовичевич после игры сказал, что доволен результатом. "Я уверяю вас, что каждой команде было бы непросто с таким "Селтиком". Это лучший "Селтик" за последние 20 лет: с хорошим тренером и очень динамичными футболистами, которые быстро вступают в отбор мяча после потери, очень агрессивны в прессинге", – заявил он на пресс-конференции. "ГОРДОН"
публикует фотографии с поединка.