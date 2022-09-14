"Шахтер" сыграл вничью с "Селтиком" в Лиге чемпионов благодаря голу Мудрика

Мудрик забивает во втором подряд матче "Шахтера" в Лиге чемпионов Фото: Gordonua.com

Михаил Мудрик на 11-й минуте потерял мяч на чужой половине поля, "Селтик" длинным пасом организовал контратаку – и Рэо Хататэ открыл счет.

Мудрик реабилитировался на 30-й минуте, когда после разрезающей передачи Георгия Судакова на скорости убежал от опекуна и отправил мяч в "девятку" – 1:1.

На 33-й минуте Марьян Швед отправил мяч в угол ворот "Селтика" после передачи Мудрика, но перед этим мяч вышел за лицевую линию – и гол не был засчитан.

Во втором тайме "Селтик" создал несколько опасных моментов, но больше команды голов не забивали.

В матче первого тура ЛЧ "Шахтер" разгромил РБ "Лейпциг" из Германии 4:1. "Селтик" свой первый матч в группе проиграл действующему победителю Лиги чемпионов мадридскому "Реалу" – 0:3.

"Реал" 14 сентября в 22.00 по киевскому времени примет в Мадриде РБ "Лейпциг". Поединки 3-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 5 октября, в них встретятся "Реал" – "Шахтер" и РБ "Лейпциг" – "Селтик".

"Шахтер" – "Селтик" 1:1. Голы: Хататэ (11-я мин., 0:1), Мудрик (30-я мин., 1:1).