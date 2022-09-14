"Шахтер" сыграл вничью с "Селтиком" в Лиге чемпионов благодаря голу Мудрика

Михаил Мудрик на 11-й минуте потерял мяч на чужой половине поля, "Селтик" длинным пасом организовал контратаку – и Рэо Хататэ открыл счет.
Мудрик реабилитировался на 30-й минуте, когда после разрезающей передачи Георгия Судакова на скорости убежал от опекуна и отправил мяч в "девятку" – 1:1.
На 33-й минуте Марьян Швед отправил мяч в угол ворот "Селтика" после передачи Мудрика, но перед этим мяч вышел за лицевую линию – и гол не был засчитан.
Во втором тайме "Селтик" создал несколько опасных моментов, но больше команды голов не забивали.
В матче первого тура ЛЧ "Шахтер" разгромил РБ "Лейпциг" из Германии 4:1. "Селтик" свой первый матч в группе проиграл действующему победителю Лиги чемпионов мадридскому "Реалу" – 0:3.
"Реал" 14 сентября в 22.00 по киевскому времени примет в Мадриде РБ "Лейпциг". Поединки 3-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 5 октября, в них встретятся "Реал" – "Шахтер" и РБ "Лейпциг" – "Селтик".
"Шахтер" – "Селтик" 1:1. Голы: Хататэ (11-я мин., 0:1), Мудрик (30-я мин., 1:1).
"Шахтер" – единственный представитель Украины в групповом этапе Лиги чемпионов. "Горняки" попали в группу F вместе с испанским "Реалом" (Мадрид), немецким РБ "Лейпциг" и шотландским "Селтиком" (Глазго).
Борьбу в нынешнем сезоне ЛЧ начинало также киевское "Динамо". В квалификационных раундах этого турнира киевляне прошли турецкий "Фенербахче" и австрийский "Штурм", но проиграли португальской "Бенфике" и продолжат борьбу в Лиге Европы.
Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/2023 состоится 10 июня 2023 года в Стамбуле.