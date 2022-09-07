"Шахтер" разгромил РБ "Лейпциг" в группе Лиги чемпионов, Швед сделал дубль

"Шахтер" в первом матче группы Лиги чемпионов увез из Германии три очка Фото: FC Shakhtar / Facebook

В первом тайме гостям удался относительно быстрый гол. Марьян Швед на 16-й минуте воспользовался курьезной ошибкой голкипера немцев, который не смог распорядиться мячом за пределами собственной штрафной, и открыл счет – 0:1.

Первый момент "горняков" в этом поединке до этого создал тот же активный Швед, который на 4-й минуте ворвался в штрафную и заработал угловой. Этот эпизод не был случайным – хозяева были активнее, но "Шахтер" старался ни в чем не уступать.

Проигрывая, "Лейпциг" все же перехватил инициативу после 20-й минуты встречи, но явных голевых моментов до перерыва так и не создал.

Во втором тайме Мохамед Симакан на 57-й минуте сравнял счет, но равновесие продержалось всего минуту: с подачи Михаила Мудрика Швед на 58-й снова вывел гостей вперед. В этот раз украинец пробил из-за штрафной и гостям немного помог рикошет.

Все попытки немцев догнать "горняков" в счете на 76-й минуте пресек Михаил Мудрик после быстрой контратаки "Шахтера": Георгий Судаков прорвался по флангу и отдал, Мудрику оставалось переиграть вратаря – 1:3.

Окончательный счет на 85-й минуте установил Лассина Траоре после подачи Мудрика, которого, в свою очередь, снабдил мячом Ефим Конопля.

РБ "Лейпциг" – "Шахтер" 1:4. Голы: Швед, 16-я минута (0:1), Симакан (57-я минута, 1:1), Швед, 58-я минута (1:2), Мудрик, 76-я минута (1:3), Траоре, 85-я минута (1:4).