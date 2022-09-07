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"Шахтер" разгромил РБ "Лейпциг" в группе Лиги чемпионов, Швед сделал дубль

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"Шахтер" в первом матче группы Лиги чемпионов увез из Германии три очка
"Шахтер" в первом матче группы Лиги чемпионов увез из Германии три очка
Фото: FC Shakhtar / Facebook

Донецкий "Шахтер" 6 сентября в Лейпциге на стадионе Red Bull Arena в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/2023 выиграл у местного РБ "Лейпциг" со счетом 4:1, сообщает 6 сентября корреспондент издания "ГОРДОН".

В первом тайме гостям удался относительно быстрый гол. Марьян Швед на 16-й минуте воспользовался курьезной ошибкой голкипера немцев, который не смог распорядиться мячом за пределами собственной штрафной, и открыл счет – 0:1.

Первый момент "горняков" в этом поединке до этого создал тот же активный Швед, который на 4-й минуте ворвался в штрафную и заработал угловой. Этот эпизод не был случайным – хозяева были активнее, но "Шахтер" старался ни в чем не уступать.

Проигрывая, "Лейпциг" все же перехватил инициативу после 20-й минуты встречи, но явных голевых моментов до перерыва так и не создал.

Во втором тайме Мохамед Симакан на 57-й минуте сравнял счет, но равновесие продержалось всего минуту: с подачи Михаила Мудрика Швед на 58-й снова вывел гостей вперед. В этот раз украинец пробил из-за штрафной и гостям немного помог рикошет.

Все попытки немцев догнать "горняков" в счете на 76-й минуте пресек Михаил Мудрик после быстрой контратаки "Шахтера": Георгий Судаков прорвался по флангу и отдал, Мудрику оставалось переиграть вратаря – 1:3.

Окончательный счет на 85-й минуте установил Лассина Траоре после подачи Мудрика, которого, в свою очередь, снабдил мячом Ефим Конопля.

РБ "Лейпциг" – "Шахтер" 1:4. Голы: Швед, 16-я минута (0:1), Симакан (57-я минута, 1:1), Швед, 58-я минута (1:2), Мудрик, 76-я минута (1:3), Траоре, 85-я минута (1:4).

https://www.facebook.com/fcshakhtar/posts/pfbid0wGLUB3nwAK3dWTtC3AiQvP1QcpZLzJxE1CTsN61rgwBqfCPPin9GYDZDTr7Q7HV7l

Контекст:

"Шахтер" – единственный представитель Украины в групповом этапе Лиги чемпионов. "Горняки" попали в группу F вместе с испанским "Реалом" (Мадрид), немецким РБ "Лейпциг" и шотландским "Селтиком" (Глазго).

Борьбу в нынешнем сезоне ЛЧ начинало также киевское "Динамо". В квалификационных раундах этого турнира киевляне прошли турецкий "Фенербахче" и австрийский "Штурм", но проиграли португальской "Бенфике" и продолжат борьбу в Лиге Европы.

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/2023 состоится 10 июня 2023 года в Стамбуле.

Лигу чемпионов сезона 2021/2022 выиграл "Реал".

Теги: футбол, Донецк, Украина, спорт, УЕФА, Шахтер Донецк, Стамбул, Европа, курьез, Фенербахче, Бенфика, Лейпциг, РБ Лейпциг, турнир, Селтик
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