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В Украину вернулся футбол. "Шахтер" потерял очки в матче открытия чемпионата УПЛ, "Заря" победила в матче с двумя пенальти, Вернидуб ругался матом

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"Шахтер" и "Металлист-1925" открыли новый чемпионат Украины по футболу
"Шахтер" и "Металлист-1925" открыли новый чемпионат Украины по футболу
Фото: FC SHAKHTAR / Facebook

В Украине 23 августа состоялось четыре матча первого тура чемпионата УПЛ сезона 2022/2023 годов, сообщает официальный сайт УПЛ.

Донецкий "Шахтер" и харьковский "Металлист-1925" в стартовом матче первенства на "Олимпийском" в Киеве голов не забили, сообщают организаторы соревнований.

Самым результативным оказался поединок луганской "Зари" и полтавской "Ворсклы", который прошел в Ужгороде. "Заря" победила со счетом 3:1 и возглавила турнирную таблицу.

"Кривбасс" из Кривого Рога первый после возвращения в высший дивизион матч минимально проиграл в гостях "Колосу" из Ковалевки Киевской области, где и проходила игра. Тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб устроил шоу: ругался матом и получил красную карточку.

Одесский "Черноморец" в условно домашнем поединке (матч проходил в Киеве на стадионе им. Банникова) против ровенского "Вереса" также проиграл со счетом 1:0.

"Шахтер" – "Металлист-1925" – 0:0.

"Заря" – "Ворскла" – 3:1.

Голы: 1:0 – 7-я минута, Назарин с пенальти, 2:0 – 30-я минута, Безбородько, 3:0 – 53-я минута, Безбородько, 3:1 – 73-я минута Олейник, с пенальти.

"Черноморец" – "Верес" 0:1.

Гол: Дмитрий Клец – 28-я минута.

"Колос" – "Кривбасс" 1:0.

Гол: Гончаренко – 36-я минута.

Контекст:

Соревнования украинской Премьер-лиги сезона 2021/2022 в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину завершились досрочно, турнирная таблица лиги сезона 2021/2022 зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. Первое место осталось за "Шахтером", "Динамо" финишировало вторым, на третьем месте – "Днепр-1".

В начале июня глава УАФ Андрей Павелко сообщил в интервью Associated Press, что в августе возобновится чемпионат Украины по футболу на всех уровнях: УПЛ, Первая лига, Вторая лига, женский чемпионат. Он отметил, что решение было принято совместно с президентом Украины, организация игр будет обсуждаться с властями и военными.

5 июля Павелко рассказал, что чемпионат УПЛ, вероятно, примут Киев, Киевская, Львовская, Закарпатская и, возможно, Тернопольская области.

Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа – в День государственного флага, сообщил 11 июля министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Игры будут проходить при пустых трибунах и с повышенными мерами безопасности, в случае воздушной тревоги матчи прерываются, команды и технический персонал должны направиться в укрытие.

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