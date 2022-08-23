В Украину вернулся футбол. "Шахтер" потерял очки в матче открытия чемпионата УПЛ, "Заря" победила в матче с двумя пенальти, Вернидуб ругался матом

Донецкий "Шахтер" и харьковский "Металлист-1925" в стартовом матче первенства на "Олимпийском" в Киеве голов не забили, сообщают организаторы соревнований.

Самым результативным оказался поединок луганской "Зари" и полтавской "Ворсклы", который прошел в Ужгороде. "Заря" победила со счетом 3:1 и возглавила турнирную таблицу.

"Кривбасс" из Кривого Рога первый после возвращения в высший дивизион матч минимально проиграл в гостях "Колосу" из Ковалевки Киевской области, где и проходила игра. Тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб устроил шоу: ругался матом и получил красную карточку.

Одесский "Черноморец" в условно домашнем поединке (матч проходил в Киеве на стадионе им. Банникова) против ровенского "Вереса" также проиграл со счетом 1:0.

"Шахтер" – "Металлист-1925" – 0:0.

"Заря" – "Ворскла" – 3:1.

Голы: 1:0 – 7-я минута, Назарин с пенальти, 2:0 – 30-я минута, Безбородько, 3:0 – 53-я минута, Безбородько, 3:1 – 73-я минута Олейник, с пенальти.

"Черноморец" – "Верес" 0:1.

Гол: Дмитрий Клец – 28-я минута.

"Колос" – "Кривбасс" 1:0.

Гол: Гончаренко – 36-я минута.