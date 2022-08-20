Матчи футбольной Премьер-лиги будут проходить в Украине без зрителей – глава Минспорта

По словам министра, важна безопасность соревнований, и поэтому были разработаны дополнительные требования безопасности.
Гутцайт озвучил некоторые моменты:
- матчи организуются на стадионах, которые допущены к таким мероприятиям в условиях военного положения военными администрациями, а также профильным комитетом Украинской ассоциации футбола;
- поединки проводятся без зрителей. Разрешено участие ограниченного количества аккредитованных лиц (футболисты, тренеры, арбитры, персонал, официальные лица матча, представители аккредитованных СМИ, медики, спасатели, полицейские);
- операторы спортивных сооружений обязаны иметь план эвакуации и привести в готовность укрытия, которые должны соответствовать всем государственным нормам безопасности и способны вместить полный состав участников матчей. Уточняется, что укрытия должны быть не далее 500 метров от стадиона;
- после объявления воздушной тревоги диктором стадиона арбитр матча "сразу дает свисток об остановке матча и вместе с командами следует в укрытие".
Министр призвал "максимально ответственно" подойти к выполнению инструкций.
Контекст:
Матчи УПЛ сезона 2022/2023 начнутся 23 августа.