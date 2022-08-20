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Матчи футбольной Премьер-лиги будут проходить в Украине без зрителей – глава Минспорта

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Матчи УПЛ начнутся 23 августа
Матчи УПЛ начнутся 23 августа
Фото: ЕРА

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт описал 18 августа в Facebook, как в условиях войны будут проходить матчи национального чемпионата, в том числе украинской Премьер-лиги (УПЛ).

По словам министра, важна безопасность соревнований, и поэтому были разработаны дополнительные требования безопасности.

Гутцайт озвучил некоторые моменты:

  • матчи организуются на стадионах, которые допущены к таким мероприятиям в условиях военного положения военными администрациями, а также профильным комитетом Украинской ассоциации футбола;
  • поединки проводятся без зрителей. Разрешено участие ограниченного количества аккредитованных лиц (футболисты, тренеры, арбитры, персонал, официальные лица матча, представители аккредитованных СМИ, медики, спасатели, полицейские);
  • операторы спортивных сооружений обязаны иметь план эвакуации и привести в готовность укрытия, которые должны соответствовать всем государственным нормам безопасности и способны вместить полный состав участников матчей. Уточняется, что укрытия должны быть не далее 500 метров от стадиона;
  • после объявления воздушной тревоги диктором стадиона арбитр матча "сразу дает свисток об остановке матча и вместе с командами следует в укрытие".

Министр призвал "максимально ответственно" подойти к выполнению инструкций.

https://www.facebook.com/vgytzait/posts/pfbid032fRxC99YrS9TMhi2wbAk52L6W59hoc2waJQ9zoiJTCv5ogjWPa3DjcVU7pBK5DyTl

Контекст:

Матчи УПЛ сезона 2022/2023 начнутся 23 августа.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, спорт, Премьер-лига, бомбоубежище, стадион, эвакуация, чемпионат, убежище, футболист, медики, безопасность, тренер, УПЛ, Вадим Гутцайт
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