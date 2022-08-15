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Во время войны украинцы должны смотреть футбольные матчи бесплатно и доступно – Игорь Суркис

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Суркис отметил, что матчи "Динамо" смотрят миллионы болельщиков
Суркис отметил, что матчи "Динамо" смотрят миллионы болельщиков
Фото: fcdynamo.com

В условиях войны с российскими оккупантами украинские болельщики должны иметь максимальный доступ к бесплатным телетрансляциям футбольных матчей национального чемпионата. Об этом 14 августа заявил президент футбольного клуба "Динамо Киев" Игорь Суркис, проинформировал сайт ФК.

"Позиция футбольного клуба "Динамо" такова: сейчас, когда в нашей стране война, когда вся Украина борется с российскими захватчиками, возможность просмотра футбольных матчей национального чемпионата должна быть бесплатной, максимально доступной. Чтобы абсолютно все, кому интересен футбол, интересны матчи "Динамо", получили возможность их смотреть", – сказал он.

Президент киевского клуба отметил, что в ходе переговоров о создании "единого пула" "Динамо" озвучило "одно-единственное условие – дайте возможность транслировать домашние матчи "Динамо" на одном из общенациональных каналов и на нашем канале в YouTube с задержкой в определенное количество минут".

"Все, больше никаких других условий от нас нет. Более того, для нас это важный вопрос, как минимум, во время войны. Этот вопрос именно сейчас носит принципиальный характер. Наш приоритет – интересы болельщиков, а именно – доступность просмотра наших матчей и возможность не тратить на это деньги. [...] Мы готовы поддержать идею "единого пула", но при этом хотим, чтобы учитывались интересы болельщиков и ситуация в стране", – подчеркнул Суркис.

Он привел пример с трансляцией ответного матча "Динамо" против австрийского "Штурма" в Лиге чемпионов УЕФА.

"[Матч] на канале 2+2 с задержкой в 15 минут просмотрело от 3 млн до 3,5 млн человек (точной цифры нет, но есть минимальное и максимальное значение). Этот же матч собрал на Setanta около 350 тыс. просмотров. Приблизительно такие же цифры и в матче с "Фенербахче" в Стамбуле. Это и является главной причиной нашей позиции – мы хотим, чтобы любой болельщик смог посмотреть матчи "Динамо", – объяснил Суркис.

Президент киевского клуба рассказал, что "Динамо" инициирует сбор средств на нужды ВСУ и гуманитарные цели во время трансляций своих домашних матчей.

"Мы уже собирали деньги во время трансляций наших благотворительных матчей, и будем продолжать дальше. Для "Динамо" сейчас спортивные результаты на втором плане. На первом – помощь Украине", – подчеркнул Суркис.

Контекст:

Матчи украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона 2022/2023 начнутся 23 августа.

15 августа сайт УПЛ сообщило о создании "единого телепула", за него проголосовало большинство участников УПЛ. Официальным транслятором матчей высшего дивизиона украинского чемпионата стала международная телекомпания Setanta Sports. Контракт рассчитан на три сезона, сумма контракта – $16,2 млн.

Setanta Sports будет транслировать в прямом эфире минимум четыре матча каждого тура УПЛ, остальные матчи – в записи.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, спорт, Динамо Киев, война, Игорь Суркис, чемпионат, трансляция, ВСУ, украинцы, УПЛ
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