Во время войны украинцы должны смотреть футбольные матчи бесплатно и доступно – Игорь Суркис

"Позиция футбольного клуба "Динамо" такова: сейчас, когда в нашей стране война, когда вся Украина борется с российскими захватчиками, возможность просмотра футбольных матчей национального чемпионата должна быть бесплатной, максимально доступной. Чтобы абсолютно все, кому интересен футбол, интересны матчи "Динамо", получили возможность их смотреть", – сказал он.

Президент киевского клуба отметил, что в ходе переговоров о создании "единого пула" "Динамо" озвучило "одно-единственное условие – дайте возможность транслировать домашние матчи "Динамо" на одном из общенациональных каналов и на нашем канале в YouTube с задержкой в определенное количество минут".

"Все, больше никаких других условий от нас нет. Более того, для нас это важный вопрос, как минимум, во время войны. Этот вопрос именно сейчас носит принципиальный характер. Наш приоритет – интересы болельщиков, а именно – доступность просмотра наших матчей и возможность не тратить на это деньги. [...] Мы готовы поддержать идею "единого пула", но при этом хотим, чтобы учитывались интересы болельщиков и ситуация в стране", – подчеркнул Суркис.

Он привел пример с трансляцией ответного матча "Динамо" против австрийского "Штурма" в Лиге чемпионов УЕФА.

"[Матч] на канале 2+2 с задержкой в 15 минут просмотрело от 3 млн до 3,5 млн человек (точной цифры нет, но есть минимальное и максимальное значение). Этот же матч собрал на Setanta около 350 тыс. просмотров. Приблизительно такие же цифры и в матче с "Фенербахче" в Стамбуле. Это и является главной причиной нашей позиции – мы хотим, чтобы любой болельщик смог посмотреть матчи "Динамо", – объяснил Суркис.

Президент киевского клуба рассказал, что "Динамо" инициирует сбор средств на нужды ВСУ и гуманитарные цели во время трансляций своих домашних матчей.

"Мы уже собирали деньги во время трансляций наших благотворительных матчей, и будем продолжать дальше. Для "Динамо" сейчас спортивные результаты на втором плане. На первом – помощь Украине", – подчеркнул Суркис.