Киевское "Динамо" пробилось в квалификационный плей-офф-раунд Лиги чемпионов УЕФА

В первом матче противостояния, который состоялся 3 августа в польском Лодзе, украинская команда победила со счетом 1:0.

В Граце "Штурм" сравнял счет по итогам двух игр на 27-й минуте матча, отличился датский легионер австрийской команды Расмус Хейлунн.

Основное время не определило победителя двухматчевого противостояния.

На 7-й минуте дополнительного времени забил динамовец Константин Вивчаренко, на 22-й – его товарищ по команде Виктор Цыганков.

Итоговый счет матча – 2:1 в пользу "Динамо", по сумме двух матчей – 3:1.

Проигравшая команда продолжит борьбу в Лиге Европы, а победитель сыграет с "Бенфикой" из Лиссабона (Португалия), за которую выступает украинец Роман Яремчук, в квалификационном плей-офф-раунде ЛЧ.

В предыдущем квалификационном раунде Лиги чемпионов "Динамо" преодолело турецкий "Фенербахче".

Контекст:

В связи с полномасштабным вторжением России в Украину соревнования украинской футбольной Премьер-лиги были завершены досрочно. Турнирная таблица лиги сезона 2021/2022 была единогласным решением клубов УПЛ, которое подтвердила Украинская ассоциация футбола, зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года, награждение призеров не проводилось.

Первое место осталось за "Шахтером", динамовцы финишировали вторыми, на третьем месте – СК "Днепр-1". Днепряне стартуют в Лиге Европы, горняки и "Динамо" – в Лиге чемпионов, причем "Шахтер" начинает сразу с группового этапа.

Луганская "Заря" и "Ворскла" (Полтава), занявшие в чемпионате УПЛ четвертое и пятое места соответственно, стартовали в Лиге конференций. "Ворскла" уже покинула турнир.