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Киевское "Динамо" начало новый сезон УПЛ поражением с разгромным счетом

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Матч проходил во Львове
Матч проходил во Львове
Фото: scdnipro1.com.ua

28 августа во Львове киевский футбольный клуб "Динамо" в своем первом матче украинской Премьер-лиги сезона 2022/2023 проиграл "Днепру-1". Об этом сообщает сайт соревнований.

И "Днепр-1", и "Динамо" пропустили игры первого тура УПЛ на минувшей неделе из-за участия в матчах еврокубков (проиграли и киевляне, и днепряне), и матч на "Арене Львов" был для команд стартовым в сезоне.

"Динамо" выступало в основном составе (не было только травмированного Цыганкова), но не сумело ни разу забить "Днепру-1". Днепряне забили трижды: Эдуард Сарапий – на 43-й минуте, Александр Пихаленок – на 56-й, Валентин Рубчинский – на первой компенсированной минуте второго тайма.

Итоговый результат – 3:0 в пользу "Днепра-1", и "Динамо" сенсационно опускается на последнее, 16-е место УПЛ.

Лидируют после двух игр луганская "Заря", "Колос" из Ковалевки Киевской области и ровенский "Верес" – у них максимальные шесть очков.

Один из фаворитов турнира, донецкий "Шахтер", имеет в своем активе четыре очка после двух игр: сыграл вничью с "Металлистом-1925" (0:0) и выиграл у криворожского "Кривбасса" 1:0.

Игры второго тура еще не завершились, 29 августа состоятся еще два поединка в рамках УПЛ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Львов, футбол, Динамо Киев, Премьер-лига, Днепр, Заря Луганск, Шахтер Донецк, соревнования, УПЛ, Верес, Колос Ковалевка
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