Киевское "Динамо" начало новый сезон УПЛ поражением с разгромным счетом

И "Днепр-1", и "Динамо" пропустили игры первого тура УПЛ на минувшей неделе из-за участия в матчах еврокубков (проиграли и киевляне, и днепряне), и матч на "Арене Львов" был для команд стартовым в сезоне.

"Динамо" выступало в основном составе (не было только травмированного Цыганкова), но не сумело ни разу забить "Днепру-1". Днепряне забили трижды: Эдуард Сарапий – на 43-й минуте, Александр Пихаленок – на 56-й, Валентин Рубчинский – на первой компенсированной минуте второго тайма.

Итоговый результат – 3:0 в пользу "Днепра-1", и "Динамо" сенсационно опускается на последнее, 16-е место УПЛ.

Лидируют после двух игр луганская "Заря", "Колос" из Ковалевки Киевской области и ровенский "Верес" – у них максимальные шесть очков.

Один из фаворитов турнира, донецкий "Шахтер", имеет в своем активе четыре очка после двух игр: сыграл вничью с "Металлистом-1925" (0:0) и выиграл у криворожского "Кривбасса" 1:0.

Игры второго тура еще не завершились, 29 августа состоятся еще два поединка в рамках УПЛ.