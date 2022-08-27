В Иране на матч национального чемпионата впервые за 40 лет пустили женщин-болельщиц

Матч, на который попали несколько сотен женщин, проходил в Тегеране между клубами "Эстеглал" (хозяин стадиона) и "Мес Керман" (со счетом 1:0 выиграли хозяева поля).

Заместитель директора "Эстеглала" Лейла Мохаммадян уточнила, что на стадионе "Азади" побывали более тысячи женщин, отмечает агентство IRNА. Она признала, что в ходе матча возникли некоторые проблемы, но выразила надежду, что в следующий раз их не будет.

По словам Мохамаддян, стадион "Эстеглал", на котором присутствовали болельщицы, является одной из спортарен, где для них предусмотрена вся необходимая инфраструктура.

Перед матчем агентство писало, что для женщин выделено 500 билетов, для болельщиц предусмотрен отдельный вход на стадион, им запрещено проносить сумочки и косметику.