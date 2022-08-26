Футбольный клуб "Днепр-1" узнал соперников на групповом этапе Лиги конференций

Единственный представитель Украины – "Днепр-1" – попал в группу Е вместе с нидерландским "Алкмааром", кипрским "Аполлоном" (Лимасол) и лихтенштейнским "Вадуцем".
Другие группы выглядят так:
Групповой этап Лиги конференций начнется 8 сентября.
Борьбу в нынешнем сезоне турнира начинали также полтавская "Ворскла" и луганская "Заря", но оба клуба потерпели поражение в квалификационных раундах. Полтавчане уступили АИКу из Швеции (3:2, 0:2), а луганчане – румынской "Университате" (1:0, 0:3).
"Днепр-1" попал в Лигу конференций после вылета из Лиги Европы, там украинский клуб проиграл кипрскому клубу АЕК из Ларнаки, после чего АЕК попал в одну группу с киевским "Динамо" в Лиге Европы.
Финал Лиги конференций УЕФА сезона 2022/2023 состоится 7 июня 2023 года в Праге.
Лигу конференций сезона 2021/2022 выиграла римская "Рома" (Италия).