Футбольный клуб "Днепр-1" узнал соперников на групповом этапе Лиги конференций

Единственный представитель Украины – "Днепр-1" – попал в группу Е вместе с нидерландским "Алкмааром", кипрским "Аполлоном" (Лимасол) и лихтенштейнским "Вадуцем".

Другие группы выглядят так:

Скриншот: uefa.com

Групповой этап Лиги конференций начнется 8 сентября.

Борьбу в нынешнем сезоне турнира начинали также полтавская "Ворскла" и луганская "Заря", но оба клуба потерпели поражение в квалификационных раундах. Полтавчане уступили АИКу из Швеции (3:2, 0:2), а луганчане – румынской "Университате" (1:0, 0:3).

"Днепр-1" попал в Лигу конференций после вылета из Лиги Европы, там украинский клуб проиграл кипрскому клубу АЕК из Ларнаки, после чего АЕК попал в одну группу с киевским "Динамо" в Лиге Европы.