Футбольный клуб "Днепр-1" прекратил борьбу в Лиге Европы

Первый матч, который прошел 18 августа в словацком Кошице, тоже выиграл АЕК (2:1).

До перерыва кипрская команда забила дважды: на 21-й минуте отличился Адам Дьюрчо, а на 45-й – Рафаел Лопеш.

На 78-й минуте Никос Энглезу довел преимущество АЕК до трех мячей.

"Днепр-1" не смог забить ни разу.

Итоговый результат двухматчевого противостояния – 5:1 в пользу АЕК.

После вылета "Днепра-1" в Лиге Европы от Украины будет играть только киевское "Динамо", которое не сумело пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив по сумме двух поединков португальской "Бенфике".

"Днепр-1" будет играть в Лиге конференций УЕФА.