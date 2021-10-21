"Приветствую вас в Москве, в столице страны-оккупанта". Украинский комментатор в прямом эфире пожелал "Спартаку" поражения в Лиге Европы

Футбольный поединок 20 октября транслировал медиасервис MEGOGO, видеофрагмент своего комментария Лукьяненко опубликовал на следующий день в Instagram.

"Доброго всем вечера. Приветствую вас в Москве, в столице страны-агрессора, страны-оккупанта, страны, которая аннексировала у нашей любимой неньки полуостров, которая начала войну на востоке Украины. К сожалению, эта война унесла, по подсчетам ООН, больше 13 тыс. жизней", – сказал Лукьяненко перед началом поединка.

Потом украинский комментатор пожелал российскому клубу поражения в матче.

"Понятное дело, что как гражданин Украины я сегодня искренне желаю поражения "Спартаку" в матче с "Лестером". Спорт не может прославлять Россию – страну, которая не может мирно жить со своими соседями. Но как комментатор я постараюсь беспристрастно и нейтрально работать на этом поединке", – отметил Лукьяненко.

21 октября в Instagram Лукьяненко пояснил, почему начал свой репортаж со слов о войне.

"Чтобы снять давление. Думаете, это приятно – комментировать домашний матч "Спартака"? Из студии в Киеве. Спорт ведь не вне политики... Это делалось не ради хайпа, легкой славы, упоминаний в СМИ и подписок в соцсетях... Но я подписываюсь под каждым сказанным мной словом перед началом игры "Спартак" – "Лестер". Это очевидные для любого цивилизованного человека вещи", – написал он.

Лукьяненко подчеркнул, что факт того, что "Россия является агрессором и оккупантом, не поддается сомнениям".

"Как очевидные вещи могут восприниматься как тайна, которую все боятся сказать? Война длится уже более семи лет!.. Все понимают, чьи это были "зеленые человечки", все понимают, почему на востоке продолжается война", – добавил комментатор.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Serhii Lukianenko (@serhii18lukianenko)