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"Динамо" не сумело пробиться в групповой этап Лиги чемпионов

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Матч проходил в Лиссабоне
Матч проходил в Лиссабоне
Фото: ЕРА

23 августа в столице Португалии Лиссабоне киевский футбольный клуб "Динамо" проиграл ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов местному клубу "Бенфика". Об этом сообщает сайт УЕФА.

Первый поединок этой стадии "Динамо" проиграло в польском городе Лодзь со счетом 0:2, и для продолжения борьбы в Лиге чемпионов киевлянам нужно было выигрывать с разницей в три мяча или рассчитывать на пенальти, выиграв с разницей в два мяча.

В Лиссабоне "Бенфика" открыла счет на 27-й минуте, отличился Отаменди.

До перерыва забивали также игроки португальского клуба Рафа Силва (40-я минута) и Давид Нерес (42-я минута).

Матч так и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев стадиона.

Итоговый результат тоже в пользу "Бенфики" – 5:0.

"Динамо" так и не смогло ни разу "пробить" вратаря португальской команды.

Контекст:

В предыдущих квалификационных раундах Лиги чемпионов "Динамо" прошло турецкий "Фенербахче" и австрийский "Штурм".

Киевский клуб продолжит играть в Лиге Европы. В этом турнире продолжает борьбу украинский клуб "Днепр-1".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, Португалия, Динамо Киев, Лига Европы, Лига чемпионов, Бенфика, Лиссабон
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