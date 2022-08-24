"Динамо" не сумело пробиться в групповой этап Лиги чемпионов

Первый поединок этой стадии "Динамо" проиграло в польском городе Лодзь со счетом 0:2, и для продолжения борьбы в Лиге чемпионов киевлянам нужно было выигрывать с разницей в три мяча или рассчитывать на пенальти, выиграв с разницей в два мяча.

В Лиссабоне "Бенфика" открыла счет на 27-й минуте, отличился Отаменди.

До перерыва забивали также игроки португальского клуба Рафа Силва (40-я минута) и Давид Нерес (42-я минута).

Матч так и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев стадиона.

Итоговый результат тоже в пользу "Бенфики" – 5:0.

"Динамо" так и не смогло ни разу "пробить" вратаря португальской команды.