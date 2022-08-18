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"Динамо" проиграло "Бенфике" в матче за выход в группу Лиги чемпионов

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"Динамо" не нашло аргументов против "Бенфики" в плей-офф Лиги чемпионов
"Динамо" не нашло аргументов против "Бенфики" в плей-офф Лиги чемпионов
Фото: fcdynamo,com

Киевское "Динамо" 17 августа в домашнем матче раунда плей-офф Лиги чемпионов проиграло португальской "Бенфике" со счетом 0:2 и ухудшило свои шансы на попадание в групповой этап, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Уже на 10-й минуте поединка, который проходил на номинально домашнем для "Динамо" стадионе в польской Лодзи, Жилберто вывел "Бенфику" вперед ударом в "девятку". Георгий Бущан дотянулся до мяча кончиками пальцев, но спасти киевлян не смог.

В первом тайме вице-чемпион Украины создал два момента усилиями Виктора Цыганкова. На 11-й минуте динамовец пробил с правого угла штрафной, но Одиссеас Влаходимос среагировал на этот мощный удар.

Затем на 34-й минуте Цыганков совершил рывок с мячом и целился в левый угол, но мяч на считанные сантиметры разминулся с воротами.

Спустя три минуты "Бенфика" удвоила счет: Давид Нерес перехватил неудачную передачу Цыганкова, обыграл Дениса Попова и оставил мяч для Гонсалу Рамуша, который легко пробил Бущана.

Во втором тайме команды голов не забивали.

Ответный поединок состоится в Лиссабоне 23 августа (в 22.00 по киевскому времени). Победитель двухматчевой дуэли будет выступать в групповом турнире Лиги чемпионов, проигравшая команда опустится в Лигу Европы.

В предыдущих квалификационных раундах Лиги чемпионов "Динамо" прошло турецкий "Фенербахче" и австрийский "Штурм".

Контекст:

В связи с полномасштабным вторжением России в Украину соревнования украинской футбольной Премьер-лиги были завершены досрочно. Турнирная таблица лиги сезона 2021/2022 была единогласным решением клубов УПЛ, которое подтвердила Украинская ассоциация футбола, зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года, награждение призеров не проводилось.

Первое место осталось за "Шахтером", динамовцы финишировали вторыми, на третьем месте – СК "Днепр-1". Днепряне стартуют в Лиге Европы, горняки и "Динамо" – в Лиге чемпионов, причем "Шахтер" начинает сразу с группового этапа.

Луганская "Заря" и "Ворскла" (Полтава), занявшие в чемпионате УПЛ четвертое и пятое места соответственно, стартовали в Лиге конференций. "Ворскла" уже покинула турнир.

Теги: футбол, Украина, Динамо Киев, Премьер-лига, Лига чемпионов, Европа, Фенербахче, плей-офф, Бенфика, Лиссабон, Виктор Цыганков, Георгий Бущан, Лодзь
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