"Динамо" проиграло "Бенфике" в матче за выход в группу Лиги чемпионов

"Динамо" не нашло аргументов против "Бенфики" в плей-офф Лиги чемпионов Фото: fcdynamo,com

Уже на 10-й минуте поединка, который проходил на номинально домашнем для "Динамо" стадионе в польской Лодзи, Жилберто вывел "Бенфику" вперед ударом в "девятку". Георгий Бущан дотянулся до мяча кончиками пальцев, но спасти киевлян не смог.

В первом тайме вице-чемпион Украины создал два момента усилиями Виктора Цыганкова. На 11-й минуте динамовец пробил с правого угла штрафной, но Одиссеас Влаходимос среагировал на этот мощный удар.

Затем на 34-й минуте Цыганков совершил рывок с мячом и целился в левый угол, но мяч на считанные сантиметры разминулся с воротами.

Спустя три минуты "Бенфика" удвоила счет: Давид Нерес перехватил неудачную передачу Цыганкова, обыграл Дениса Попова и оставил мяч для Гонсалу Рамуша, который легко пробил Бущана.

Во втором тайме команды голов не забивали.

Ответный поединок состоится в Лиссабоне 23 августа (в 22.00 по киевскому времени). Победитель двухматчевой дуэли будет выступать в групповом турнире Лиги чемпионов, проигравшая команда опустится в Лигу Европы.

В предыдущих квалификационных раундах Лиги чемпионов "Динамо" прошло турецкий "Фенербахче" и австрийский "Штурм".