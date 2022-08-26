Состоялась жеребьевка Лиги Европы УЕФА, определились соперники киевского "Динамо"

Единственный представитель Украины – киевское "Динамо" – попал в группу В вместе с французским "Ренном", турецким "Фенербахче" (Стамбул) и кипрским АЕК (Ларнака).

С "Фенербахче" "Динамо" играло в квалификационных раундах Лиги чемпионов, обыграв турецкий клуб по сумме двух матчей (0:0, 2:1) и отправив его в Лигу Европы. Само "Динамо" попало в Лигу Европы после поражений от португальской "Бенфики" (0:2, 0:3).

Кипрский АЕК пробился в групповой турнир после результативной победы над украинским клубом "Днепр-1".

Другие группы Лиги Европы выглядят после жеребьевки так:

Скриншот: uefa.com

Игры группового этапа Лиги Европы начнутся 8 сентября.