Состоялась жеребьевка Лиги Европы УЕФА, определились соперники киевского "Динамо"

Единственный представитель Украины – киевское "Динамо" – попал в группу В вместе с французским "Ренном", турецким "Фенербахче" (Стамбул) и кипрским АЕК (Ларнака).
С "Фенербахче" "Динамо" играло в квалификационных раундах Лиги чемпионов, обыграв турецкий клуб по сумме двух матчей (0:0, 2:1) и отправив его в Лигу Европы. Само "Динамо" попало в Лигу Европы после поражений от португальской "Бенфики" (0:2, 0:3).
Кипрский АЕК пробился в групповой турнир после результативной победы над украинским клубом "Днепр-1".
Другие группы Лиги Европы выглядят после жеребьевки так:
Игры группового этапа Лиги Европы начнутся 8 сентября.
Финал Лиги Европы УЕФА сезона 2022/2023 состоится 31 мая 2023 года в Будапеште.
Лигу Европы сезона 2021/2022 выиграл "Айнтрахт" из Франкфурта.