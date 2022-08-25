"Через колено" не получится". В "Динамо" озвучили позицию клуба по поводу трансляций матчей УПЛ

В Украине сложная экономическая ситуация и не все могут позволить себе подписку, отметил Мохник Фото: FC Dynamo Kyiv / Facebook

"Мы это хотим делать для болельщиков, наших зрителей. Сейчас в стране сложная экономическая ситуация и не все могут позволить себе подписку (по финансовым или техническим причинам). Поэтому мы даем возможность свободного доступа к нашим матчам тем, кто на передовой, тем, кто за границей", – аргументировал представитель ФК "Динамо".

15 августа в УПЛ сообщили о создании "единого телепула", за него проголосовало большинство участников лиги. Официальным транслятором матчей высшего дивизиона украинского чемпионата стала международная телекомпания Setanta Sports. Контракт рассчитан на три сезона, сумма контракта – $16,2 млн.

"Setanta сколько имеет подписчиков? 85 тыс. сегодня в Украине. Армия болельщиков "Динамо" – 5–7 млн. Поэтому мы хотели, чтобы нам дали возможность наши матчи показывать (даже с опозданием) на общегосударственных каналах", – пояснил позицию клуба Мохник.

Но с Setanta "договориться не вышло", добавил он.

"Что касается того, что УПЛ апеллирует к голосованию большинства. Здесь "через колено" не получится. Клуб готовит стадион, готовит футболистов, а здесь просто "через колено", потому что кому-то виноваты? Надо договариваться!.. Нужно идти на уступки", – подчеркнул замгендиректора "Динамо".

По словам Мохника, в "Динамо" выступают за "единый телепул", но в условиях войны в Украине в киевском клубе предложили Setanta показывать матч на общегосударственных каналах с задержкой 15–20 минут, как это делали на матчах квалификации Лиги чемпионов против турецкого "Фенербахче" и австрийского "Штурма".

"Мы предложили поступить так и в чемпионате Украины, но они нас не услышали, не захотели так делать, сказав свое категорическое "нет", – указал представитель "Динамо".

Относительно возможных санкций по отношению к клубу Мохник не смог спрогнозировать, какой будет реакция соответствующих организаций. Он добавил, что "многие годы было так, что одну часть матчей транслировала группа каналов "Футбол", а другую – группа каналов 1+1 Media.

"Я раньше говорил, что ту сумму, которую Setanta хочет заплатить нам за трансляции, мы можем одним платежом перечислить в ВСУ, но в этой ситуации нас волнуют наши болельщики. Потому мы все делали и будем делать для них", – резюмировал замгендиректора "ФК "Динамо".