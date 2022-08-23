Футболисты плакали. Боец "Азова" открыл чемпионат Украины по футболу, символически введя мяч в игру. Фото

Первый удар по мячу в матче "Шахтер"-"Металлист-1925" нанес боец "Азова" Фото: upl.ua

"Символический первый удар по мячу нанес боец полка "Азов". В этот момент некоторые футболисты как «Шахтера», так и «Металлиста 1925" не могли сдержать слез", – сказано в репортаже о матче, открывавшем чемпионат УПЛ.

Пресс-служба донецкого "Шахтера" уточнила, что приглашенный для почетной миссии военнослужащий – давний болельщик "горняков". Его проводили с поля аплодисментами.

Фото: shakhtar.com

"На первый поединок нового сезона все участники вышли с украинскими флагами в честь отмечаемого 23 августа Дня государственного флага Украины. Также под звуки национального гимна состоялось торжественное поднятие флага над НСК "Олимпийский", после чего команды сделали совместное фото с лозунгом "Мы одной смелости". На тренировочных футболках «горняков» появилась надпись "Донецк. Украина победит", – сказано в отчете о матче.

Перед началом поединка игроки почтили минутой молчания память жертв войны в Украине. На трибунах "олимпийского" был размещен баннер с призывом спасти героев "Азовстали".

Фото: shakhtar.com