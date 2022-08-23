Футболисты плакали. Боец "Азова" открыл чемпионат Украины по футболу, символически введя мяч в игру. Фото

"Символический первый удар по мячу нанес боец полка "Азов". В этот момент некоторые футболисты как «Шахтера», так и «Металлиста 1925" не могли сдержать слез", – сказано в репортаже о матче, открывавшем чемпионат УПЛ.
Пресс-служба донецкого "Шахтера" уточнила, что приглашенный для почетной миссии военнослужащий – давний болельщик "горняков". Его проводили с поля аплодисментами.
"На первый поединок нового сезона все участники вышли с украинскими флагами в честь отмечаемого 23 августа Дня государственного флага Украины. Также под звуки национального гимна состоялось торжественное поднятие флага над НСК "Олимпийский", после чего команды сделали совместное фото с лозунгом "Мы одной смелости". На тренировочных футболках «горняков» появилась надпись "Донецк. Украина победит", – сказано в отчете о матче.
Перед началом поединка игроки почтили минутой молчания память жертв войны в Украине. На трибунах "олимпийского" был размещен баннер с призывом спасти героев "Азовстали".
Соревнования украинской Премьер-лиги сезона 2021/2022 в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину завершились досрочно, турнирная таблица лиги сезона 2021/2022 зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. Первое место осталось за "Шахтером", "Динамо" финишировало вторым, на третьем месте – "Днепр-1".
23 августа в условиях войны стартовал чемпионат украинской Премьер-лиги сезона 2023/2023. Он проходит на территории Украины. Матчи будут играться при пустых трибунах и с повышенными мерами безопасности, в случае воздушной тревоги поединки прерываются, команды и технический персонал должны направиться в укрытие.