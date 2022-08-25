Жеребьевка определила соперников донецкого "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА

Единственный представитель Украины – донецкий "Шахтер" – попал в группу F вместе с испанским "Реалом" (Мадрид), немецким "Лейпцигом" и шотландским "Селтиком" (Глазго).

Другие группы выглядят так:

Скриншот: uefa.com

Групповой этап Лиги чемпионов начнется 6 сентября.

Борьбу в нынешнем сезоне Лиги чемпионов УЕФА начинало также киевское "Динамо". В квалификационных раундах этого турнира киевляне прошли турецкий "Фенербахче" и австрийский "Штурм", но проиграли португальской "Бенфике" и продолжат борьбу в Лиге Европы.