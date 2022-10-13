"Динамо" в очередной раз проиграло в Лиге Европы и потеряло шансы на выход в плей-офф

Матч проходил в польском городе Краков.

В воротах киевской команды стоял 20-летний Руслан Нещерет.

Неделей ранее "Динамо" уступило "Ренну" на его стадионе со счетом 1:2.

Первый тайм поединка в Польше оказался безголевым, а уже на третьей минуте второго тайма французская команда забила – отличился защитник Кристофер Ву.

Больше мячей забито не было.

Итоговый результат – 1:0 в пользу "Ренна".

В параллельном матче группы В играли АЕК из Кипра и "Фенербахче" из Турции. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу "Фенербахче".

"Динамо" остается без очков после четырех проведенных игр в групповом турнире. Киевляне потеряли шансы продолжить борьбу в плей-офф турнира.

Скриншот: uefa.com

Следующий поединок в Лиге Европы "Динамо" проведет 27 октября на выезде против АЕК.