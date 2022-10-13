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"Динамо" в очередной раз проиграло в Лиге Европы и потеряло шансы на выход в плей-офф

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Игра проходила в Кракове
Игра проходила в Кракове
Фото: ЕРА

13 октября в четвертом туре группового турнира Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло французскому клубу "Ренн". Об этом сообщает сайт УЕФА.

Матч проходил в польском городе Краков.

В воротах киевской команды стоял 20-летний Руслан Нещерет.

Неделей ранее "Динамо" уступило "Ренну" на его стадионе со счетом 1:2.

Первый тайм поединка в Польше оказался безголевым, а уже на третьей минуте второго тайма французская команда забила – отличился защитник Кристофер Ву.

Больше мячей забито не было.

Итоговый результат – 1:0 в пользу "Ренна".

В параллельном матче группы В играли АЕК из Кипра и "Фенербахче" из Турции. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу "Фенербахче".

"Динамо" остается без очков после четырех проведенных игр в групповом турнире. Киевляне потеряли шансы продолжить борьбу в плей-офф турнира.

Скриншот: uefa.com
Скриншот: uefa.com

Следующий поединок в Лиге Европы "Динамо" проведет 27 октября на выезде против АЕК.

Контекст:

В нынешнем сезоне "Динамо" начинало борьбу в Лиге чемпионов и попало в Лигу Европы после поражений от португальской "Бенфики" (0:2, 0:3).

Финал Лиги Европы УЕФА сезона 2022/2023 состоится 31 мая 2023 года в Будапеште.

Лигу Европы сезона 2021/2022 выиграл "Айнтрахт" из Франкфурта.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, Польша, Лига Европы, УЕФА, Краков, Ренн, Руслан Нещерет, турнир
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