ГОРДОН
 
 
СПОРТ

"Динамо" снова проиграло в Лиге Европы, решающий мяч киевляне пропустили на последних минутах

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Игра проходила в Ренне
Игра проходила в Ренне
Фото: FC Dynamo Kyiv / Twitter

6 октября в третьем туре группового турнира Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло французскому клубу "Ренн". Об этом сообщает сайт УЕФА.

Матч проходил в городе Ренн, на стадионе соперника "Динамо".

Французская команда забила первой, на 23-й минуте удар нанес Мартен Террье.

Украинцы отыгрались через 10 минут, точный удар по воротам соперника нанес Виктор Цыганков.

Все шло к ничьей, пока на 89-й минуте поединка не забил Дезире Дуэ из "Ренна".

"Террикон" пишет, что ошибся игрок "Динамо" Денис Попов, чьи действия привели к перехвату мяча.

Итоговый результат – 2:1 в пользу хозяев стадиона.

В параллельном матче группы В играли "Фенербахче" из Турции и АЕК из Кипра. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу турецкой команды.

"Динамо" остается без очков после трех проведенных игр в групповом турнире.

Скриншот: uefa.com
Скриншот: uefa.com

Следующий поединок в Лиге Европы "Динамо" проведет 13 октября снова против "Ренна".

Контекст:

В нынешнем сезоне "Динамо" начинало борьбу в Лиге чемпионов и попало в Лигу Европы после поражений от португальской "Бенфики" (0:2, 0:3).

Финал Лиги Европы УЕФА сезона 2022/2023 состоится 31 мая 2023 года в Будапеште.

Лигу Европы сезона 2021/2022 выиграл "Айнтрахт" из Франкфурта.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, Динамо Киев, Лига Европы, Фенербахче, Виктор Цыганков, Ренн, турнир
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Фунты собираю домой". Тоня Матвиенко озвучила размер пособия, которое получает в Великобритании вместе с дочерью
"Фунты собираю домой". Тоня Матвиенко озвучила размер пособия, которое получает в Великобритании вместе с дочерью
"Так выглядит смерть после салона красоты". Невзоров высказался о 67-летней Долиной, которая появилась на публике в лифе и лосинах. Фото
"Так выглядит смерть после салона красоты". Невзоров высказался о 67-летней Долиной, которая появилась на публике в лифе и лосинах. Фото
"Смогла родить здорового сына". Невестка Ющенко рассказала о своей беременности во время войны
"Смогла родить здорового сына". Невестка Ющенко рассказала о своей беременности во время войны
"Чуть не сбил ему голову", "Тренер боится за свою жизнь. Это видно по лицу". 56-летний Тайсон показал тренировку в ринге. Видео
"Чуть не сбил ему голову", "Тренер боится за свою жизнь. Это видно по лицу". 56-летний Тайсон показал тренировку в ринге. Видео
"Есть шанс на возвращение любви". Демин сделал селфи с бывшей женой
"Есть шанс на возвращение любви". Демин сделал селфи с бывшей женой
"Гарантия трудоспособного вечера". Тимошенко похвасталась перекусом из McDonald's
"Гарантия трудоспособного вечера". Тимошенко похвасталась перекусом из McDonald's
Екатерина Кухар станцевала историю любви среди цветов
Екатерина Кухар станцевала историю любви среди цветов
91-летняя Кармен Делль'Орефиче снялась для обложки американского глянца вместе с 69-летней первой темнокожей героиней Vogue. Видео
91-летняя Кармен Делль'Орефиче снялась для обложки американского глянца вместе с 69-летней первой темнокожей героиней Vogue. Видео
"Красавец". 50-летний Джаред Лето позировал на набережной в кепке и спортивной куртке
"Красавец". 50-летний Джаред Лето позировал на набережной в кепке и спортивной куртке
Исполнитель роли Халка Руффало высмеял заявления Маска об Украине
Исполнитель роли Халка Руффало высмеял заявления Маска об Украине
Злата Огневич так испортила волосы, что пришлось носить парик
Злата Огневич так испортила волосы, что пришлось носить парик
Дочь мэра Днепра в мини засветила на прогулке в Киеве сумочку Prada. Фото
Дочь мэра Днепра в мини засветила на прогулке в Киеве сумочку Prada. Фото
"Мужчина и женщина, которые сражались друг за друга в этой войне". Художница изобразила командира полка "Азов" Прокопенко с женой
"Мужчина и женщина, которые сражались друг за друга в этой войне". Художница изобразила командира полка "Азов" Прокопенко с женой
"Такое случается", "Тяжелая работа". Поклонники поддержали 61-летнего Ван Дамма после того, как он, обливаясь потом, уронил штангу. Видео
"Такое случается", "Тяжелая работа". Поклонники поддержали 61-летнего Ван Дамма после того, как он, обливаясь потом, уронил штангу. Видео
"Вы фактически похитили мою дочь". Канье Уэст поскандалил с сестрой Ким Кардашян
"Вы фактически похитили мою дочь". Канье Уэст поскандалил с сестрой Ким Кардашян
"Самая страшная – молитва вдовы". Тина Кароль на встрече с освобожденными из плена бойцами полка "Азов" призвала бороться за других пленных
"Самая страшная – молитва вдовы". Тина Кароль на встрече с освобожденными из плена бойцами полка "Азов" призвала бороться за других пленных
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурин показал Дорофееву без бюстгальтера и трусов. Фото (485594)
2
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону (276053)
3
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского (210869)
4
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком (113653)
5
"Не рыдал. Прощения не просил". Ургант назвал свой звонок Потапу после нападения РФ на Украину "частным разговором" (48173)
6
"Сильная женщина, хорошо держится", "Пора забыть этого человека". В сети комментируют возможный развод Остапчука со второй женой (42064)
7
"Боже, какой кошмар. Бедный малыш", "Как это развидеть?" Невзоров шокировал сеть обрядом крещения ребенка (38931)
8
"Были холопами – стали рабами". Пугачева высказалась об авторах публичных анонимных оскорблений в ее адрес (36461)
 
 
 
 