"Динамо" снова проиграло в Лиге Европы, решающий мяч киевляне пропустили на последних минутах

Матч проходил в городе Ренн, на стадионе соперника "Динамо".
Французская команда забила первой, на 23-й минуте удар нанес Мартен Террье.
Украинцы отыгрались через 10 минут, точный удар по воротам соперника нанес Виктор Цыганков.
Все шло к ничьей, пока на 89-й минуте поединка не забил Дезире Дуэ из "Ренна".
"Террикон" пишет, что ошибся игрок "Динамо" Денис Попов, чьи действия привели к перехвату мяча.
Итоговый результат – 2:1 в пользу хозяев стадиона.
В параллельном матче группы В играли "Фенербахче" из Турции и АЕК из Кипра. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу турецкой команды.
"Динамо" остается без очков после трех проведенных игр в групповом турнире.
Следующий поединок в Лиге Европы "Динамо" проведет 13 октября снова против "Ренна".
В нынешнем сезоне "Динамо" начинало борьбу в Лиге чемпионов и попало в Лигу Европы после поражений от португальской "Бенфики" (0:2, 0:3).
Финал Лиги Европы УЕФА сезона 2022/2023 состоится 31 мая 2023 года в Будапеште.
Лигу Европы сезона 2021/2022 выиграл "Айнтрахт" из Франкфурта.