"Динамо" снова проиграло в Лиге Европы, решающий мяч киевляне пропустили на последних минутах

Матч проходил в городе Ренн, на стадионе соперника "Динамо".

Французская команда забила первой, на 23-й минуте удар нанес Мартен Террье.

Украинцы отыгрались через 10 минут, точный удар по воротам соперника нанес Виктор Цыганков.

Все шло к ничьей, пока на 89-й минуте поединка не забил Дезире Дуэ из "Ренна".

"Террикон" пишет, что ошибся игрок "Динамо" Денис Попов, чьи действия привели к перехвату мяча.

Итоговый результат – 2:1 в пользу хозяев стадиона.

В параллельном матче группы В играли "Фенербахче" из Турции и АЕК из Кипра. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу турецкой команды.

"Динамо" остается без очков после трех проведенных игр в групповом турнире.

Скриншот: uefa.com

Следующий поединок в Лиге Европы "Динамо" проведет 13 октября снова против "Ренна".