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Вратарь "Динамо" сломал нос перед игрой с "Фенербахче"

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Нещерет не полетел в Стамбул с "Динамо", сломав нос во второй раз с начала года
Нещерет не полетел в Стамбул с "Динамо", сломав нос во второй раз с начала года
Фото: fcdynamo.com

Голкипер киевского "Динамо" Руслан Нещерет получил перелом носа, перенес операцию и не сможет помочь одноклубникам в матче против "Фенербахче" (Стамбул, Турция). Об этом 7 сентября сообщает официальный сайт столичного клуба.

20-летний игрок пропустит несколько недель из-за травмы. Поэтому Нещерет не полетел вместе с командой в Стамбул на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против "Фенербахче". Вместо него третьим вратарем "Динамо" стал Денис Игнатенко.

В текущем сезоне Нещерет еще не выходил на поле в официальных матчах, участвовал только в благотворительных поединках.

Пресс-служба "Динамо" отмечает, что такая травма у Нещерета – уже вторая с начала года. Во время зимних сборов ему уже ломали нос, это произошло в контрольном матче с норвежской командой "Буде-Глимт" на проходившем в Испании учебно-тренировочном сборе.

Матч против "Фенербахче" состоится в четверг, 8 сентября. Начало – в 19.45 по киевскому времени.

Киевское "Динамо" – единственный представитель Украины в Лиге Европы. Столичный клуб попал в группу В вместе с французским "Ренном", "Фенербахче" и кипрским АЕК (Ларнака).

С "Фенербахче" "Динамо" играло в квалификационных раундах Лиги чемпионов, обыграв турецкий клуб по сумме двух матчей (0:0, 2:1) и отправив его в Лигу Европы. Само "Динамо" попало в Лигу Европы после поражений от португальской "Бенфики" (0:2, 0:3).

Прошлый матч "Динамо" против "Фенербахче" в Стамбуле стал предметом дисциплинарного разбирательства УЕФА из-за поведения турецких болельщиков, скандировавших на трибунах имя президента РФ Владимира Путина. Стамбульский клуб был наказан УЕФА – заплатил штраф и получил условную дисквалификацию стадиона с испытательным сроком.

Контекст:

Финал Лиги Европы УЕФА сезона 2022/2023 состоится 31 мая 2023 года в Будапеште.

Лигу Европы сезона 2021/2022 выиграл "Айнтрахт" из Франкфурта.

Теги: футбол, Украина, Турция, спорт, Динамо Киев, Лига Европы, УЕФА, Европа, травма, Фенербахче, Бенфика, перелом, операция, Руслан Нещерет, травмы
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