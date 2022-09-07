Вратарь "Динамо" сломал нос перед игрой с "Фенербахче"

Нещерет не полетел в Стамбул с "Динамо", сломав нос во второй раз с начала года Фото: fcdynamo.com

20-летний игрок пропустит несколько недель из-за травмы. Поэтому Нещерет не полетел вместе с командой в Стамбул на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против "Фенербахче". Вместо него третьим вратарем "Динамо" стал Денис Игнатенко.

В текущем сезоне Нещерет еще не выходил на поле в официальных матчах, участвовал только в благотворительных поединках.

Пресс-служба "Динамо" отмечает, что такая травма у Нещерета – уже вторая с начала года. Во время зимних сборов ему уже ломали нос, это произошло в контрольном матче с норвежской командой "Буде-Глимт" на проходившем в Испании учебно-тренировочном сборе.

Матч против "Фенербахче" состоится в четверг, 8 сентября. Начало – в 19.45 по киевскому времени.

Киевское "Динамо" – единственный представитель Украины в Лиге Европы. Столичный клуб попал в группу В вместе с французским "Ренном", "Фенербахче" и кипрским АЕК (Ларнака).

С "Фенербахче" "Динамо" играло в квалификационных раундах Лиги чемпионов, обыграв турецкий клуб по сумме двух матчей (0:0, 2:1) и отправив его в Лигу Европы. Само "Динамо" попало в Лигу Европы после поражений от португальской "Бенфики" (0:2, 0:3).

Прошлый матч "Динамо" против "Фенербахче" в Стамбуле стал предметом дисциплинарного разбирательства УЕФА из-за поведения турецких болельщиков, скандировавших на трибунах имя президента РФ Владимира Путина. Стамбульский клуб был наказан УЕФА – заплатил штраф и получил условную дисквалификацию стадиона с испытательным сроком.