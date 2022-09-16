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Луческу сообщил, что останется в Динамо, хотя "думал о том, чтобы уйти"

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Луческу: Кто-то должен быть вместе с футболистами и помогать им пройти через этот трудный момент
Луческу: Кто-то должен быть вместе с футболистами и помогать им пройти через этот трудный момент
Фото: fcdynamo.com

Главный тренер "Динамо" (Киев) Мирча Луческу заявил, что останется с командой в тяжелый период, через который она проходит. Об этом он сказал на пресс-конференции 16 сентября после проигрыша кипрскому клубу АЕК (Ларнака), его слова приводит пресс-служба "Динамо".

Журналисты напомнили, что после матча с "Днепром-1" Луческу сказал, что может покинуть "Динамо", и спросили, изменилась ли его позиция.

"Это сложный вопрос, ведь ситуация очень тяжелая. В какой-то момент я действительно думал об этом. Однако кто-то должен быть вместе с футболистами и помогать им пройти через этот трудный момент... Сейчас у нас нет базы, мы не играем дома, переезжаем каждые несколько дней, а семьи футболистов разбросаны по разным странам Европы. Потому игрокам сложно сосредоточиться на футболе", – сказал Луческу.

Тем не менее, подчеркнул он, команда должна пройти через этот сложный период. Сейчас, по его словам, команда должна сконцентрироваться на чемпионате и Лиге Европы.

По словам Луческу, ошибки в матчах с "Фенербахче" и "Бенфикой" случились не потому, что "команда не играет", а из-за ментальных проблем. Он обратил внимание, что в "Динамо" собраны молодые игроки, и, возможно, они "острее переживают стресс, чем опытные исполнители".

Достичь положительного результата в матче с АЕК, по мнению тренера, также помешало психологическое состояние.

"Мы доминировали на поле, особенно во втором тайме, и в целом провели хороший матч. Доходили до зоны завершения, но не могли провести последний пас. Наши ошибки лежат не в технической или тактической плоскости, а вытекают лишь из психологического состояния. Поэтому мы плохо начали матч, пропустили быстрый гол и дали Ларнаке возможность обороняться и контратаковать оставшееся время поединка", – прокомментировал Луческу.

Контекст:

Ультрас "Динамо" выражали недовольство назначением Луческу тренером команды. Ранее румынский специалист работал в донецком "Шахтере", главном конкуренте "Динамо" в национальных турнирах.

После назначения Луческу в июле 2020 года главным тренером "Динамо" команда завоевала все три национальных трофея: Суперкубок Украинычемпионат УПЛКубок Украины.

Срок действия контракта Луческу истекал летом 2022 года, но в июне 2021-го стало известно, что клуб решил продлить контракт еще на один год.

Луческу признан лучшим тренером украинской Премьер-лиги в 2021 году.

Теги: футбол, спорт, Динамо Киев, Лига Европы, Мирча Луческу, футболист, тренер
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