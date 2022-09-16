Луческу сообщил, что останется в Динамо, хотя "думал о том, чтобы уйти"

Луческу: Кто-то должен быть вместе с футболистами и помогать им пройти через этот трудный момент Фото: fcdynamo.com

Журналисты напомнили, что после матча с "Днепром-1" Луческу сказал, что может покинуть "Динамо", и спросили, изменилась ли его позиция.

"Это сложный вопрос, ведь ситуация очень тяжелая. В какой-то момент я действительно думал об этом. Однако кто-то должен быть вместе с футболистами и помогать им пройти через этот трудный момент... Сейчас у нас нет базы, мы не играем дома, переезжаем каждые несколько дней, а семьи футболистов разбросаны по разным странам Европы. Потому игрокам сложно сосредоточиться на футболе", – сказал Луческу.

Тем не менее, подчеркнул он, команда должна пройти через этот сложный период. Сейчас, по его словам, команда должна сконцентрироваться на чемпионате и Лиге Европы.

По словам Луческу, ошибки в матчах с "Фенербахче" и "Бенфикой" случились не потому, что "команда не играет", а из-за ментальных проблем. Он обратил внимание, что в "Динамо" собраны молодые игроки, и, возможно, они "острее переживают стресс, чем опытные исполнители".

Достичь положительного результата в матче с АЕК, по мнению тренера, также помешало психологическое состояние.

"Мы доминировали на поле, особенно во втором тайме, и в целом провели хороший матч. Доходили до зоны завершения, но не могли провести последний пас. Наши ошибки лежат не в технической или тактической плоскости, а вытекают лишь из психологического состояния. Поэтому мы плохо начали матч, пропустили быстрый гол и дали Ларнаке возможность обороняться и контратаковать оставшееся время поединка", – прокомментировал Луческу.