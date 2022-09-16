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"Динамо" снова проиграло в Лиге Европы, на этот раз – кипрскому АЕК

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Игра проходила в Кракове
Игра проходила в Кракове
Фото: FC Dynamo Kyiv / Twitter

15 сентября во втором туре группового турнира Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло кипрскому клубу АЕК (Ларнака). Об этом сообщает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч проходил в польском Кракове, где "Динамо" проводит домашние еврокубковых матчи во время войны.

Уже на 8-й минуте игры игрок кипрского клуба Адам Дьюрчо отправил мяч в "девятку" прямым ударом со штрафного.

В оставшееся время команды забить не сумели, итоговый результат – 1:0 в пользу клуба из Кипра.

В параллельном матче группы В играли "Ренн" из Франции и "Фенербахче" из Турции. Поединок завершился вничью – 2:2.

В первом туре "Динамо" потерпело поражение от "Фенербахче" (1:2) и сейчас занимает последнее место в группе.

Скриншот: uefa.com
Скриншот: uefa.com

Следующий поединок в Лиге Европы "Динамо" проведет 6 октября против "Ренна".

Контекст:

В нынешнем сезоне "Динамо" начинало борьбу в Лиге чемпионов и попало в Лигу Европы после поражений от португальской "Бенфики" (0:2, 0:3).

Финал Лиги Европы УЕФА сезона 2022/2023 состоится 31 мая 2023 года в Будапеште.

Лигу Европы сезона 2021/2022 выиграл "Айнтрахт" из Франкфурта.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, Кипр, Динамо Киев, Лига Европы, АЕК, турнир
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