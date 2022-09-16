"Динамо" снова проиграло в Лиге Европы, на этот раз – кипрскому АЕК

Матч проходил в польском Кракове, где "Динамо" проводит домашние еврокубковых матчи во время войны.

Уже на 8-й минуте игры игрок кипрского клуба Адам Дьюрчо отправил мяч в "девятку" прямым ударом со штрафного.

В оставшееся время команды забить не сумели, итоговый результат – 1:0 в пользу клуба из Кипра.

В параллельном матче группы В играли "Ренн" из Франции и "Фенербахче" из Турции. Поединок завершился вничью – 2:2.

В первом туре "Динамо" потерпело поражение от "Фенербахче" (1:2) и сейчас занимает последнее место в группе.

Скриншот: uefa.com

Следующий поединок в Лиге Европы "Динамо" проведет 6 октября против "Ренна".