"Динамо" снова проиграло в Лиге Европы, на этот раз – кипрскому АЕК

Матч проходил в польском Кракове, где "Динамо" проводит домашние еврокубковых матчи во время войны.
Уже на 8-й минуте игры игрок кипрского клуба Адам Дьюрчо отправил мяч в "девятку" прямым ударом со штрафного.
В оставшееся время команды забить не сумели, итоговый результат – 1:0 в пользу клуба из Кипра.
В параллельном матче группы В играли "Ренн" из Франции и "Фенербахче" из Турции. Поединок завершился вничью – 2:2.
В первом туре "Динамо" потерпело поражение от "Фенербахче" (1:2) и сейчас занимает последнее место в группе.
Следующий поединок в Лиге Европы "Динамо" проведет 6 октября против "Ренна".
В нынешнем сезоне "Динамо" начинало борьбу в Лиге чемпионов и попало в Лигу Европы после поражений от португальской "Бенфики" (0:2, 0:3).
Финал Лиги Европы УЕФА сезона 2022/2023 состоится 31 мая 2023 года в Будапеште.
Лигу Европы сезона 2021/2022 выиграл "Айнтрахт" из Франкфурта.