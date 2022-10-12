"Шахтер" упустил победу на последней минуте матча с "Реалом" в Лиге чемпионов

Матч прошел на стадионе Войска Польского, его посетили более 29 тыс. болельщиков.
В первом тайме команды голов не забивали, а сразу после перерыва на 46 минуте полузащитник горняков Александр Зубков вывел хозяев вперед, забив украинскому голкиперу королевского клуба Андрею Лунину.
"Шахтер" был близок к сенсации, однако на 90+5 минуте Антонио Рюдигер смог спасти для "Реала" ничью.
Горняки, таким образом, не смогли взять реванш за поражение в третьем туре ЛЧ в Мадриде 5 октября, где "Реал" был сильнее – 2:1.
Во втором матче четвертого тура в этой группе шотландский "Селтик" уступил в Глазго немецкому РБ "Лейпциг" со счетом 0:2.
"Шахтер" теперь занимает 3-е место в группе F с пятью очками, "Реал" лидирует с 10 баллами.
"Шахтер" – единственный представитель Украины в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2022/2023.
В матче первого тура "Шахтер" разгромил "Лейпциг" 4:1, а во втором – сыграл вничью 1:1 с "Селтиком".
Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/2023 состоится 10 июня 2023 года в Стамбуле (Турция).