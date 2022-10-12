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"Шахтер" упустил победу на последней минуте матча с "Реалом" в Лиге чемпионов

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"Шахтер" в Варшаве поделил очки с "Реалом"
"Шахтер" в Варшаве поделил очки с "Реалом"
Фото: EPA

Донецкий "Шахтер" в Варшаве (Польша) 11 октября со счетом 1:1 сыграл вничью с мадридским "Реалом" в номинально домашнем поединке четвертого тура Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч прошел на стадионе Войска Польского, его посетили более 29 тыс. болельщиков.

В первом тайме команды голов не забивали, а сразу после перерыва на 46 минуте полузащитник горняков Александр Зубков вывел хозяев вперед, забив украинскому голкиперу королевского клуба Андрею Лунину.

"Шахтер" был близок к сенсации, однако на 90+5 минуте Антонио Рюдигер смог спасти для "Реала" ничью.

Горняки, таким образом, не смогли взять реванш за поражение в третьем туре ЛЧ в Мадриде 5 октября, где "Реал" был сильнее – 2:1.

Во втором матче четвертого тура в этой группе шотландский "Селтик" уступил в Глазго немецкому РБ "Лейпциг" со счетом 0:2.

"Шахтер" теперь занимает 3-е место в группе F с пятью очками, "Реал" лидирует с 10 баллами.

Контекст:

"Шахтер" – единственный представитель Украины в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2022/2023.

В матче первого тура "Шахтер" разгромил "Лейпциг" 4:1, а во втором – сыграл вничью 1:1 с "Селтиком".

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/2023 состоится 10 июня 2023 года в Стамбуле (Турция).

Лигу чемпионов сезона 2021/2022 выиграл "Реал".

Теги: футбол, Донецк, Украина, спорт, Польша, УЕФА, Лига чемпионов, Реал (Мадрид), стадион, Шахтер Донецк, Варшава, Мадрид, Глазго, Европа, Лейпциг, Андрей Лунин, Александр Зубков, РБ Лейпциг, Селтик
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