"Шахтер" упустил победу на последней минуте матча с "Реалом" в Лиге чемпионов

"Шахтер" в Варшаве поделил очки с "Реалом" Фото: EPA

Матч прошел на стадионе Войска Польского, его посетили более 29 тыс. болельщиков.

В первом тайме команды голов не забивали, а сразу после перерыва на 46 минуте полузащитник горняков Александр Зубков вывел хозяев вперед, забив украинскому голкиперу королевского клуба Андрею Лунину.

"Шахтер" был близок к сенсации, однако на 90+5 минуте Антонио Рюдигер смог спасти для "Реала" ничью.

Горняки, таким образом, не смогли взять реванш за поражение в третьем туре ЛЧ в Мадриде 5 октября, где "Реал" был сильнее – 2:1.

Во втором матче четвертого тура в этой группе шотландский "Селтик" уступил в Глазго немецкому РБ "Лейпциг" со счетом 0:2.

"Шахтер" теперь занимает 3-е место в группе F с пятью очками, "Реал" лидирует с 10 баллами.