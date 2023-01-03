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03 января, 2023
 
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Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила

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Дочь Катерина родилась, когда Дианову был 21 год
Дочь Катерина родилась, когда Дианову был 21 год
Фото: Михайло Олександрович Діанов / Facebook

Морской пехотинец, защитник Мариуполя Михаил Дианов в интервью, которое вышло 30 декабря на YouTube-канале украинского ведущего Алексея Суханова, рассказал, что когда его дочь была маленькой, он не мог позволить себе купить ей те игрушки, которые она хотела.

"Мы в бедной семье жили. Очень бедные были. Не всегда мог позволить себе какую-то элементарную вещь. Мы проходим мимо магазина с игрушками, у меня денег мало – смотрю, она что-то хочет, но понимала, что денег нет. Она ничего не просила", – признался Дианов.

Он отметил, что однажды пообещал дочери, что заработает на все, что она захочет.

"Я ей дал слово: "Катя, мы дорастем до того, что в твой день рождения зайдем в любой магазин, который ты захочешь, и купим все, что ты захочешь. И я этого добился", – заявил Дианов.

Контекст:

Дианов (позывной Мишаня) – один из защитников "Азовстали", чьи портреты 10 мая публиковала пресс-служба "Азова". В конце месяца он вместе с остальными защитниками Мариуполя покинул завод.

21 сентября Дианов вернулся в Украину в результате обмена пленными. Кроме него, Украина освободила из российского плена 214 человек, в том числе 10 иностранцев.

Из плена морпех вернулся в тяжелом физическом состоянии: у него была серьезная травма руки, в ней не хватало 4 см кости. В середине декабря Дианова прооперировали в США

Катерина – единственная дочь 42-летнего Дианова. Она родилась, когда ему был 21 год. Спустя девять лет после рождения дочери Михаил развелся с женой Ольгой. В интервью Суханову он признался, что хотел бы возобновить отношения с бывшей женой, но боится услышать отказ.

Теги: Азовсталь, дети, семья, Михаил Дианов
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