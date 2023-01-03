Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила

"Мы в бедной семье жили. Очень бедные были. Не всегда мог позволить себе какую-то элементарную вещь. Мы проходим мимо магазина с игрушками, у меня денег мало – смотрю, она что-то хочет, но понимала, что денег нет. Она ничего не просила", – признался Дианов.
Он отметил, что однажды пообещал дочери, что заработает на все, что она захочет.
"Я ей дал слово: "Катя, мы дорастем до того, что в твой день рождения зайдем в любой магазин, который ты захочешь, и купим все, что ты захочешь. И я этого добился", – заявил Дианов.
Дианов (позывной Мишаня) – один из защитников "Азовстали", чьи портреты 10 мая публиковала пресс-служба "Азова". В конце месяца он вместе с остальными защитниками Мариуполя покинул завод.
21 сентября Дианов вернулся в Украину в результате обмена пленными. Кроме него, Украина освободила из российского плена 214 человек, в том числе 10 иностранцев.
Из плена морпех вернулся в тяжелом физическом состоянии: у него была серьезная травма руки, в ней не хватало 4 см кости. В середине декабря Дианова прооперировали в США.
Катерина – единственная дочь 42-летнего Дианова. Она родилась, когда ему был 21 год. Спустя девять лет после рождения дочери Михаил развелся с женой Ольгой. В интервью Суханову он признался, что хотел бы возобновить отношения с бывшей женой, но боится услышать отказ.