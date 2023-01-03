Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила

"Мы в бедной семье жили. Очень бедные были. Не всегда мог позволить себе какую-то элементарную вещь. Мы проходим мимо магазина с игрушками, у меня денег мало – смотрю, она что-то хочет, но понимала, что денег нет. Она ничего не просила", – признался Дианов.

Он отметил, что однажды пообещал дочери, что заработает на все, что она захочет.

"Я ей дал слово: "Катя, мы дорастем до того, что в твой день рождения зайдем в любой магазин, который ты захочешь, и купим все, что ты захочешь. И я этого добился", – заявил Дианов.