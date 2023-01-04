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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов: Я уверен, что взять Бахмут России не удастся. Однако сказать, что у них никаких шансов – это будет преувеличение

Бахмут вряд ли подлежит восстановлению, считает Буданов
Бахмут вряд ли подлежит восстановлению, считает Буданов
Фото: Поліція Донецької області / Facebook (архив)

Бахмут, как город, после жесточайших боев перестал существовать, он вряд ли подлежит восстановлению.

Об этом 4 января в эфире телеканала "1+1" сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

В конце декабря 2022 года он посетил передовые позиции сил обороны в Бахмуте, где работает спецназ ГУР.

Буданова спросили, согласен ли он с утверждением, что россияне "потеряли возможность что-либо изменить в Бахмуте в свою пользу".

"Боевые действия – это столь изменчивый процесс. Может произойти какое-то неожиданное событие, которое резко может изменить события по состоянию на "здесь и сейчас". Но если мы говорим глобально, то я согласен с тем, что это ничего не изменит для россиян. И, во-вторых, я уверен, что взять Бахмут им не удастся. Однако сказать, что у них вообще нет никаких возможностей, никаких шансов, я думаю, – это будет преувеличение", – ответил глава украинской разведки.

Контекст:

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны" – об этом заявлял спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня 2022 года, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. Британские военные считают, что российская пехота могла закрепиться в восточных промышленных районах Бахмута, а время от времени продвигается в жилые районы. По их мнению, оккупанты в городских боях вряд ли смогут достичь успеха.

Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря. Россия вряд ли добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели, прогнозировала 3 января британская разведка.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, разведка, оборона, наступление, война России против Украины, Бахмут, разрушения, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, восстановление
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