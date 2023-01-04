Буданов: Я уверен, что взять Бахмут России не удастся. Однако сказать, что у них никаких шансов – это будет преувеличение

Об этом 4 января в эфире телеканала "1+1" сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

В конце декабря 2022 года он посетил передовые позиции сил обороны в Бахмуте, где работает спецназ ГУР.

Буданова спросили, согласен ли он с утверждением, что россияне "потеряли возможность что-либо изменить в Бахмуте в свою пользу".

"Боевые действия – это столь изменчивый процесс. Может произойти какое-то неожиданное событие, которое резко может изменить события по состоянию на "здесь и сейчас". Но если мы говорим глобально, то я согласен с тем, что это ничего не изменит для россиян. И, во-вторых, я уверен, что взять Бахмут им не удастся. Однако сказать, что у них вообще нет никаких возможностей, никаких шансов, я думаю, – это будет преувеличение", – ответил глава украинской разведки.