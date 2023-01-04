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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов о поездке в Бахмут: Солдаты показали участок, где трупы свалены в кучу, как в кино. Россияне используют их как щит, но это не работает

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Буданов посетил передовые позиции сил обороны в Бахмуте в конце декабря 2022 года
Буданов посетил передовые позиции сил обороны в Бахмуте в конце декабря 2022 года
Фото: Головне управління розвідки МО України / Facebook

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью ABC News, опубликованном 4 января на сайте телеканала, рассказал о ситуации в самой горячей точке на фронте – Бахмуте Донецкой области.

В конце декабря 2022 года Буданов посетил передовые позиции сил обороны в Бахмуте, где работает спецназ ГУР.

По словам главы ГУР, то, что он увидел, потрясло его.

Буданов сообщил, что "солдаты показали участок, где трупы [оккупантов] свалены в кучу, как в кино".

"Сотни трупов" просто "гниют в открытом поле", продолжил начальник украинской разведки, "местами они нагромождены поверх других тел, как импровизированные стены".

Как отметил Буданов, "когда российские войска атакуют это поле, они используют эти тела для укрытия, как щит".

Но "это не работает", добавил он.

В Бахмуте – "настоящие поля мертвых тел", подчеркнул Буданов.

Контекст:

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны" – об этом заявлял спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня 2022 года, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. Британские военные считают, что российская пехота могла закрепиться в восточных промышленных районах Бахмута, а время от времени продвигается в жилые районы. По их мнению, оккупанты в городских боях вряд ли смогут достичь успеха.

Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, разведка, оборона, наступление, война России против Украины, Бахмут, интервью, ГУР Минобороны Украины, потери армии России, погибшие российские военные, Кирилл Буданов, российские оккупанты
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