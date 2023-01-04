Буданов о поездке в Бахмут: Солдаты показали участок, где трупы свалены в кучу, как в кино. Россияне используют их как щит, но это не работает

Буданов посетил передовые позиции сил обороны в Бахмуте в конце декабря 2022 года Фото: Головне управління розвідки МО України / Facebook

В конце декабря 2022 года Буданов посетил передовые позиции сил обороны в Бахмуте, где работает спецназ ГУР.

По словам главы ГУР, то, что он увидел, потрясло его.

Буданов сообщил, что "солдаты показали участок, где трупы [оккупантов] свалены в кучу, как в кино".

"Сотни трупов" просто "гниют в открытом поле", продолжил начальник украинской разведки, "местами они нагромождены поверх других тел, как импровизированные стены".

Как отметил Буданов, "когда российские войска атакуют это поле, они используют эти тела для укрытия, как щит".

Но "это не работает", добавил он.

В Бахмуте – "настоящие поля мертвых тел", подчеркнул Буданов.