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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генерал Сырский: Даже в условиях преимущества россияне не смогли выполнить задачу – захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря

Сырский: Штурмы наших позиций продолжались и в новогоднюю ночь, а в первые три дня нового года интенсивность боевых действий росла
Сырский: Штурмы наших позиций продолжались и в новогоднюю ночь, а в первые три дня нового года интенсивность боевых действий росла
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Его заявление опубликовали Military Media Center и пресс-служба Минобороны Украины.

"Нам удалось сорвать планы врага. Даже в условиях превосходства противника в силах и средствах они не смогли выполнить поставленную их командованием задачу – захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря", – сказал Сырский.

В то же время, подчеркнул генерал, россияне не отказались от планов выйти на административные границы Донецкой области.

"Наступательная группировка войск противника продолжает ползучее наступление в Донецкой области. Многочисленные штурмы наших позиций продолжались даже в новогоднюю ночь, а за первые три дня нового года интенсивность боевых действий постепенно росла", – сообщил Сырский.

По его словам, хотя у оккупантов на ключевых участках есть преимущество в вооружении и личном составе, уровень их безвозвратных потерь гораздо выше, чем у украинских военных.

Контекст:

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", заявлял в начале декабря 2022 года спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Самая сложная ситуация на фронте сейчас – на участке Соледар – Бахмут – Майорск, сообщил 3 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Кроме того, по его словам, тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово – Кременная, а также в направлении Лисичанска. 

Теги: Донецкая область, оборона, Соледар, наступление, война России против Украины, Бахмут, война на Донбассе, Александр Сырский
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