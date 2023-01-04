Генерал Сырский: Даже в условиях преимущества россияне не смогли выполнить задачу – захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря

"Нам удалось сорвать планы врага. Даже в условиях превосходства противника в силах и средствах они не смогли выполнить поставленную их командованием задачу – захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря", – сказал Сырский.
В то же время, подчеркнул генерал, россияне не отказались от планов выйти на административные границы Донецкой области.
"Наступательная группировка войск противника продолжает ползучее наступление в Донецкой области. Многочисленные штурмы наших позиций продолжались даже в новогоднюю ночь, а за первые три дня нового года интенсивность боевых действий постепенно росла", – сообщил Сырский.
По его словам, хотя у оккупантов на ключевых участках есть преимущество в вооружении и личном составе, уровень их безвозвратных потерь гораздо выше, чем у украинских военных.
Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", заявлял в начале декабря 2022 года спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.
Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
Самая сложная ситуация на фронте сейчас – на участке Соледар – Бахмут – Майорск, сообщил 3 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Кроме того, по его словам, тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово – Кременная, а также в направлении Лисичанска.