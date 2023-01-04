Генерал Сырский: Даже в условиях преимущества россияне не смогли выполнить задачу – захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря

Сырский: Штурмы наших позиций продолжались и в новогоднюю ночь, а в первые три дня нового года интенсивность боевых действий росла Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

"Нам удалось сорвать планы врага. Даже в условиях превосходства противника в силах и средствах они не смогли выполнить поставленную их командованием задачу – захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря", – сказал Сырский.

В то же время, подчеркнул генерал, россияне не отказались от планов выйти на административные границы Донецкой области.

"Наступательная группировка войск противника продолжает ползучее наступление в Донецкой области. Многочисленные штурмы наших позиций продолжались даже в новогоднюю ночь, а за первые три дня нового года интенсивность боевых действий постепенно росла", – сообщил Сырский.

По его словам, хотя у оккупантов на ключевых участках есть преимущество в вооружении и личном составе, уровень их безвозвратных потерь гораздо выше, чем у украинских военных.