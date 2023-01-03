Залужный: Самая сложная ситуация – на участке Соледар – Бахмут – Майорск. Враг по трупам своих пытается продвигаться вперед

Он отметил, что провел первый в новом году разговор с Милли, в котором рассказал об изменениях в оперативно-стратегической обстановке, прежде всего в наземном и воздушном пространствах Украины.

"Тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово – Кременная, а также в направлении Лисичанска. Наиболее сложной ситуация остается на участке Соледар – Бахмут – Майорск. Там враг фактически по трупам своих пытается продвигаться вперед, но подразделения сил обороны ценой сверхусилий сдерживают враждебное наступление", – говорится в сообщении.

Залужный подчеркнул, что на донецком направлении украинским военным "удалось удержать позиции вокруг Авдеевки и продолжить контрнаступательные действия".

"Мы надежно держим оборонительные рубежи на запорожском направлении и прилагаем усилия по защите от вражеских обстрелов Херсона, прежде всего мирных жителей и объектов критической инфраструктуры города. Ситуация на границе с Республикой Беларусь полностью контролируется", – добавил главнокомандующий ВСУ.