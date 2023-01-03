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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный: Самая сложная ситуация – на участке Соледар – Бахмут – Майорск. Враг по трупам своих пытается продвигаться вперед

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Залужный сообщил, что на донецком направлении украинские военные продолжают контрнаступательные действия
Залужный сообщил, что на донецком направлении украинские военные продолжают контрнаступательные действия
Фото: president.gov.ua

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли ситуацию на фронте в Украине и потребности сил обороны. Об этом Залужный сообщил в Telegram.

Он отметил, что провел первый в новом году разговор с Милли, в котором рассказал об изменениях в оперативно-стратегической обстановке, прежде всего в наземном и воздушном пространствах Украины.

"Тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово – Кременная, а также в направлении Лисичанска. Наиболее сложной ситуация остается на участке Соледар – Бахмут – Майорск. Там враг фактически по трупам своих пытается продвигаться вперед, но подразделения сил обороны ценой сверхусилий сдерживают враждебное наступление",  говорится в сообщении. 

Залужный подчеркнул, что на донецком направлении украинским военным "удалось удержать позиции вокруг Авдеевки и продолжить контрнаступательные действия".

"Мы надежно держим оборонительные рубежи на запорожском направлении и прилагаем усилия по защите от вражеских обстрелов Херсона, прежде всего мирных жителей и объектов критической инфраструктуры города. Ситуация на границе с Республикой Беларусь полностью контролируется",  добавил главнокомандующий ВСУ.

Контекст:

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", заявлял в начале декабря спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. 

Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Теги: Беларусь, Луганская область, Донецкая область, Сватово, Соледар, Майорск, ВСУ, наступление, война России против Украины, Марк Милли, Бахмут, Кременная, война на Донбассе, Валерий Залужный, контрнаступление
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