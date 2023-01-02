Украинские пограничники приняли два боя под Бахмутом, у врага потери – Госпогранслужба

По данным ведомства, первый бой, который прошел в районе населенного пункта Подгородное, длился более четырех часов – с 12.30 до 16.50. Группа россиян из 30 человек пыталась штурмовать позиции украинских защитников.

По предварительной информации ГПСУ, семь оккупантов были ликвидированы, девять – ранены. При этом в рядах пограничников потерь не было.

На другом участке, в районе бахмутской свалки, украинские пограничники вместе с бойцами Сил специальных операций (ССО) в течение часа c 16.00 до 17.00 уничтожили два наблюдательных пункта оккупантов.

В результате аэроразведки ССО выяснилось, что пять оккупантов были убиты, еще трое ранены.

Также в ГПСУ показали видео предновогодних боев, которые вели бойцы пограничной службы на бахмутском направлении.