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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские пограничники приняли два боя под Бахмутом, у врага потери – Госпогранслужба

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Украинские бойцы-пограничники держат оборону под Бахмутом
Украинские бойцы-пограничники держат оборону под Бахмутом
Фото: EPA (иллюстративное фото)

Украинские пограничники 2 января провели два боя с российскими военными – под Бахмутом Донецкой области и в самом городе. В рядах врага есть потери, сообщает в Telegram Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

По данным ведомства, первый бой, который прошел в районе населенного пункта Подгородное, длился более четырех часов – с 12.30 до 16.50. Группа россиян из 30 человек пыталась штурмовать позиции украинских защитников.

По предварительной информации ГПСУ, семь оккупантов были ликвидированы, девять – ранены. При этом в рядах пограничников потерь не было.

На другом участке, в районе бахмутской свалки, украинские пограничники вместе с бойцами Сил специальных операций (ССО) в течение часа c 16.00 до 17.00 уничтожили два наблюдательных пункта оккупантов.

В результате аэроразведки ССО выяснилось, что пять оккупантов были убиты, еще трое ранены.

Также в ГПСУ показали видео предновогодних боев, которые вели бойцы пограничной службы на бахмутском направлении.

Контекст:

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны" – об этом заявлял спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. Британские военные считают, что российская пехота могла закрепиться в восточных промышленных районах Бахмута, а время от времени продвигается в жилые районы. По их мнению, оккупанты в городских боях вряд ли смогут достичь успеха.

Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля 2022 года по 2 января 2023 года российские оккупанты потеряли в Украине убитыми 107 440 военнослужащих. В декабре 2022 года россияне понесли рекордные потери: за месяц было ликвидировано 17 280 оккупантов.

Теги: Бахмут
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