"Ужасные цифры для армии XXI века". Череватый прокомментировал потери оккупантов в войне и, в частности, под Бахмутом

"Новый год не стал перерывом для преступных намерений российских нацистов. Они продолжали пытаться атаковать на нескольких направлениях фронта", – проинформировал он.

Главным для россиян, подчеркнул спикер, остается бахмутское направление, где захватчики 251 раз нанесли удары из разных типов артиллерии и танков.

"Произошло 23 боестолкновения, оккупанты потеряли там 171 человека убитыми и около 200 ранеными", – добавил Череватый.

Спикер отметил, что захватчики встретили мощный отпор сил обороны Украины и в очередной раз не смогли прорвать украинскую линию обороны, не смогли достичь никаких промежуточных целей, а значит, "и на Новый год не смогли получить себе никаких подарков военных".

"Сегодня Генштаб ВСУ показал, что 760 очередных российских преступников отправились в ад к своим. Это ужасные цифры для армии XXI века, это четкий маркер и показатель их уровня профессионализма. Этот флешмоб продолжается уже много месяцев подряд и закончится для них плачевно", – подчеркнул Череватый.