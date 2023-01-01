"Ужасные цифры для армии XXI века". Череватый прокомментировал потери оккупантов в войне и, в частности, под Бахмутом

"Новый год не стал перерывом для преступных намерений российских нацистов. Они продолжали пытаться атаковать на нескольких направлениях фронта", – проинформировал он.
Главным для россиян, подчеркнул спикер, остается бахмутское направление, где захватчики 251 раз нанесли удары из разных типов артиллерии и танков.
"Произошло 23 боестолкновения, оккупанты потеряли там 171 человека убитыми и около 200 ранеными", – добавил Череватый.
Спикер отметил, что захватчики встретили мощный отпор сил обороны Украины и в очередной раз не смогли прорвать украинскую линию обороны, не смогли достичь никаких промежуточных целей, а значит, "и на Новый год не смогли получить себе никаких подарков военных".
"Сегодня Генштаб ВСУ показал, что 760 очередных российских преступников отправились в ад к своим. Это ужасные цифры для армии XXI века, это четкий маркер и показатель их уровня профессионализма. Этот флешмоб продолжается уже много месяцев подряд и закончится для них плачевно", – подчеркнул Череватый.
Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны" – об этом заявлял спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.
Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. Британские военные считают, что российская пехота могла закрепиться в восточных промышленных районах Бахмута, а время от времени продвигается в жилые районы. По их мнению, оккупанты в городских боях вряд ли смогут достичь успеха.
Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля 2022 года по 1 января 2023 года российские оккупанты потеряли в Украине убитыми 106 720 военнослужащих. В декабре 2022 года россияне понесли рекордные потери: за месяц было ликвидировано 17 280 оккупантов.