"17 280 пакетов с подарками к Новому году". ВСУ в декабре ликвидировали рекордное количество оккупантов – стратком

"17 280 пакетов с подарками к Новому году были отправлены из Украины в Россию от ВСУ. То есть за месяц войны в Украине Россия потеряла солдат больше, чем СССР за всю войну в Афганистане", – сказано в сообщении.

В страткоме ВСУ отмечают, что темпы роста потерь российских войск стали стремительно расти после старта мобилизации в РФ.

Так, по подсчетам ВСУ, за октябрь, ноябрь и декабрь оккупанты потеряли убитыми 47 110 военнослужащих, эта цифра более чем на 50% выросла по сравнению с предыдущими месяцами.

На сегодняшний день средний "показатель ликвидации оккупантов" находится на уровне около 550–560 военнослужащих в сутки, в то время как в мае этот показатель составлял в среднем 240 уничтоженных оккупантов, отмечают в страткоме ВСУ.

Предыдущий рекорд был установлен в ноябре 2022 года, когда российские оккупационные войска за месяц потеряли 16 970 военнослужащих убитыми.