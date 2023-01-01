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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"17 280 пакетов с подарками к Новому году". ВСУ в декабре ликвидировали рекордное количество оккупантов – стратком

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"17 280 пакетов с подарками к Новому году". ВСУ в декабре ликвидировали рекордное количество оккупантов стратком

Декабрь стал рекордным месяцем по потерям российских оккупантов в развязанной президентом РФ Владимиром Путиным войне в Украине. Об этом 1 января в Telegram сообщает управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.

"17 280 пакетов с подарками к Новому году были отправлены из Украины в Россию от ВСУ. То есть за месяц войны в Украине Россия потеряла солдат больше, чем СССР за всю войну в Афганистане", – сказано в сообщении.

В страткоме ВСУ отмечают, что темпы роста потерь российских войск стали стремительно расти после старта мобилизации в РФ.

Так, по подсчетам ВСУ, за октябрь, ноябрь и декабрь оккупанты потеряли убитыми 47 110 военнослужащих, эта цифра более чем на 50% выросла по сравнению с предыдущими месяцами.

На сегодняшний день средний "показатель ликвидации оккупантов" находится на уровне около 550–560 военнослужащих в сутки, в то время как в мае этот показатель составлял в среднем 240 уничтоженных оккупантов, отмечают в страткоме ВСУ.

Предыдущий рекорд был установлен в ноябре 2022 года, когда российские оккупационные войска за месяц потеряли 16 970 военнослужащих убитыми.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины". Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился, ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.

По оценке главы минобороны Великобритании Бена Уоллеса, на 22 декабря с начала войны боеспособность развернутых в Украине сухопутных войск РФ снизилась более чем наполовину.

Путин, напав на Украину, отбросил Россию на 20–30 лет назад как в военном, так и в экономическом отношении, сообщили изданию The Times 23 декабря источники в британском правительстве.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля 2022 года по 1 января 2023 года российские оккупанты потеряли в Украине убитыми 106 720 военнослужащих

Дефицит живой силы в результате высоких потерь заставил российскую верхушку принять решение о проведении с 5 января очередной волны мобилизации в РФ, заявил 29 декабря начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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