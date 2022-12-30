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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В РФ решили объявил новую волну мобилизации 5 января – Буданов

По оценкам экспертов, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек
По оценкам экспертов, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек
Фото: ЕРА (архив)

У РФ есть большие проблемы с комплектованием уже существующих подразделений, воюющих против Украины и при формировании новых.

Об этом в интервью ВВС (видеоверсия вышла на "ВВС News Україна" 29 декабря) рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Им уже не хватает живой силы. Исходя из этого они рассмотрели и приняли для себя решение с 5 января начать очередную волну мобилизации. Я не знаю, объявят ли они об этом именно 5 числа. Однако в планах стоит 5 января. Объявят они об этом 5-го или условно 9-го – это в принципе ничего не изменит. Им придется начинать новую волну мобилизации даже с учетом того, что прошедшая якобы закончившаяся мобилизация не прекращалась – она продолжается и сейчас людей на войну в России мобилизуют полным ходом", – рассказал он. 

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.

Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.

Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, мобилизация, война России против Украины, войска, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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