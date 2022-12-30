"Размечтался о новом унитазе и стиральной машине". Невзоров высмеял российского стилиста, который заявил, что готов воевать против Украины

Зверев о российской мобилизации: Есть такое понятие – надо Фото: zverevsuperstar / Instagram

"Надо понимать, что это касается всех, кто живет в России. Есть такое понятие – надо", – заявил 59-летний Зверев в интервью, которое опубликовано 29 декабря на YouTube-канале российской пропагандистки Алены Жигаловой.

Невзоров разметил фрагмент этого интервью в своем Telegram-канале, предположив, что таким образом Зверев пытается решить проблемы с сантехникой.

"Война – как баня. Она раздевает всех. Обнажился и этот "модный прыщ". Жеманный стилист тоже хочет поучаствовать в оккупации и поубивать украинцев. Впрочем, возможно, у господина Зверева просто проблемы с сантехникой. Вероятно, он размечтался о новом унитазе и стиральной машине, которую притащит своему мужу с фронта, – написал Невзоров. – В Якутии есть скульптор Баппосов. Он лепит фигуры из чистого говна. Лепит прекрасно, но делает всего лишь одну фигуру в год. А вот [президент РФ Владимир] Путин из того же материала вылепил уже миллионы. Баппосовские фигуры статичны и молчаливы. А путинские разговорчивы и любят маршировать".