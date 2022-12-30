"Размечтался о новом унитазе и стиральной машине". Невзоров высмеял российского стилиста, который заявил, что готов воевать против Украины

"Надо понимать, что это касается всех, кто живет в России. Есть такое понятие – надо", – заявил 59-летний Зверев в интервью, которое опубликовано 29 декабря на YouTube-канале российской пропагандистки Алены Жигаловой.
Невзоров разметил фрагмент этого интервью в своем Telegram-канале, предположив, что таким образом Зверев пытается решить проблемы с сантехникой.
"Война – как баня. Она раздевает всех. Обнажился и этот "модный прыщ". Жеманный стилист тоже хочет поучаствовать в оккупации и поубивать украинцев. Впрочем, возможно, у господина Зверева просто проблемы с сантехникой. Вероятно, он размечтался о новом унитазе и стиральной машине, которую притащит своему мужу с фронта, – написал Невзоров. – В Якутии есть скульптор Баппосов. Он лепит фигуры из чистого говна. Лепит прекрасно, но делает всего лишь одну фигуру в год. А вот [президент РФ Владимир] Путин из того же материала вылепил уже миллионы. Баппосовские фигуры статичны и молчаливы. А путинские разговорчивы и любят маршировать".
Сергей Зверев родился 19 июля 1963 года в деревне Гужиры Тункинского района в Бурятии.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
На первом этапе Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. По данным британской разведки, этих сил было недостаточно, чтобы выполнить поставленные командованием задачи.
21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.
Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.
По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.
По состоянию на 30 декабря, по данным Генштаба ВСУ, силы обороны Украины уничтожили 105 тыс. российских оккупантов.