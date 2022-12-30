ВСУ за сутки уничтожили около 690 российских оккупантов – Генштаб

Оккупанты в войне против Украины потеряли 3026 танков, сообщил Генштаб ВСУ Фото: EPA

"Наибольшие потери противник понес на лиманском и бахмутском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

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