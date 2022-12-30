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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки уничтожили около 690 российских оккупантов – Генштаб

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Оккупанты в войне против Украины потеряли 3026 танков, сообщил Генштаб ВСУ
Оккупанты в войне против Украины потеряли 3026 танков, сообщил Генштаб ВСУ
Фото: EPA

Силы обороны Украины с 24 февраля уничтожили около 105 250 российских оккупантов (+690 за последние сутки). Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 30 декабря.

Другие потери оккупантов составили:

  • танков – 3026 (+8);
  • боевых бронированных машин – 6059 (+12);
  • артиллерийских систем – 2010 (+6);
  • РСЗО – 423;
  • средств ПВО – 212;
  • самолетов – 283;
  • вертолетов – 268;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1740 (+23);
  • крылатых ракет – 711 (+58),
  • кораблей / катеров – 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4683 (+8);
  • специальной техники – 180 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на лиманском и бахмутском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, самолет, Генштаб ВСУ, танки, вертолет, война России против Украины, потери армии России
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