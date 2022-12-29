Украинская авиация нанесла 13 ударов по позициям оккупантов с начала суток – Генштаб ВСУ

Еще один удар был нанесен по позиции зенитного ракетного комплекса оккупантов.
"А наши ракетчики и артиллеристы за сутки поразили четыре пункта управления и три района сосредоточения живой силы оккупантов", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 29 декабря, составили около 104 560 военных, 3018 танков, 283 самолета, 268 вертолетов и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".