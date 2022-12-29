ВСУ за сутки уничтожили 790 оккупантов и сбили российский вертолет – Генштаб

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 790 российских захватчиков.
Другие потери оккупационных войск выглядят так:
Наибольшие потери противник понес на лиманском и бахмутском направлениях, подчеркнули в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Последние недели оккупанты атакуют преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.