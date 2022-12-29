ВСУ за сутки уничтожили 790 оккупантов и сбили российский вертолет – Генштаб

Наибольшие потери противнику ВСУ нанесли на лиманском и бахмутском направлениях Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 790 российских захватчиков.

Другие потери оккупационных войск выглядят так:

танки – 3018 (+1);

боевые бронированные машины – 6047 (+10);

артиллерийские системы – 2004 (+5);

РСЗО – 423 (+5);

средства ПВО – 212;

самолеты – 283;

вертолеты – 268 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1717 (+10);

крылатые ракеты – 653;

корабли / катера – 16;

автомобильная техника и автоцистерны – 4675 (+15);

специальная техника – 179.

Наибольшие потери противник понес на лиманском и бахмутском направлениях, подчеркнули в Генштабе.

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