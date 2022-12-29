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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки уничтожили 790 оккупантов и сбили российский вертолет – Генштаб

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Наибольшие потери противнику ВСУ нанесли на лиманском и бахмутском направлениях
Наибольшие потери противнику ВСУ нанесли на лиманском и бахмутском направлениях
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 104 560 российских оккупантов. Об этом 29 декабря в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 790 российских захватчиков.

Другие потери оккупационных войск выглядят так:

  • танки – 3018 (+1);
  • боевые бронированные машины – 6047 (+10);
  • артиллерийские системы – 2004 (+5);
  • РСЗО – 423 (+5);
  • средства ПВО – 212;
  • самолеты – 283;
  • вертолеты – 268 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1717 (+10);
  • крылатые ракеты – 653;
  • корабли / катера – 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4675 (+15);
  • специальная техника – 179.

Наибольшие потери противник понес на лиманском и бахмутском направлениях, подчеркнули в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid026dPjJkeP7NnRLBhSLAgM8NwPuWiaaWG4Wux5WbzUm6mGHMdfwuUmvDxusBDFq536l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Последние недели оккупанты атакуют преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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