Около 230 раненых. В Генштабе ВСУ рассказали об ударах по позициям оккупантов в Запорожской области

"27 декабря в районах населенных пунктов Токмак, Титово, Черниговка, Пологи и Бердянск Запорожской области потери оккупантов составили три единицы военной техники разного типа, командный пункт, узел связи и около 230 военнослужащих ранеными", – говорится в сообщении.
Информация о погибших оккупантах уточняется, отметили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.