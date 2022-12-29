Около 230 раненых. В Генштабе ВСУ рассказали об ударах по позициям оккупантов в Запорожской области

"27 декабря в районах населенных пунктов Токмак, Титово, Черниговка, Пологи и Бердянск Запорожской области потери оккупантов составили три единицы военной техники разного типа, командный пункт, узел связи и около 230 военнослужащих ранеными", – говорится в сообщении.

Информация о погибших оккупантах уточняется, отметили в Генштабе.

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