Войска РФ используют гражданские медучреждения на оккупированных территориях для лечения раненых оккупантов и наемников – Генштаб ВСУ

В Беловодске Луганской области продолжают лечение более 100 раненых вагнеровцев, сообщили в Генштабе Фото: depositphotos.com

"Противник продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых российских военнослужащих и наемников частных военных компаний", – говорится в сообщении.

В Беловодске Старобельского района Луганской области продолжают лечение более 100 раненых представителей частной военной компании "Вагнер". Кроме того, в городе Токмак на территории так называемого военного госпиталя лечат около 120 раненых оккупантов, отметили в Генштабе.

"В Донецке захватчики организовали вывоз медицинского оборудования и медицинских работников из Донецкой областной клинической больницы имени Калинина в Мариуполь", – сообщили в пресс-центре.

Также, по данным Генштаба, 28 декабря в результате огневого поражения подразделениями сил обороны позиций войск РФ в районе Бердянска Запорожской области ликвидировано более 50 оккупантов.