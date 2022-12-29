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Войска РФ используют гражданские медучреждения на оккупированных территориях для лечения раненых оккупантов и наемников – Генштаб ВСУ

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В Беловодске Луганской области продолжают лечение более 100 раненых вагнеровцев, сообщили в Генштабе
В Беловодске Луганской области продолжают лечение более 100 раненых вагнеровцев, сообщили в Генштабе
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты используют гражданские медучреждения на оккупированных территориях Украины для лечения своих военных и наемников. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины 29 декабря в Facebook.

"Противник продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых российских военнослужащих и наемников частных военных компаний", – говорится в сообщении.

В Беловодске Старобельского района Луганской области продолжают лечение более 100 раненых представителей частной военной компании "Вагнер". Кроме того, в городе Токмак на территории так называемого военного госпиталя лечат около 120 раненых оккупантов, отметили в Генштабе.

"В Донецке захватчики организовали вывоз медицинского оборудования и медицинских работников из Донецкой областной клинической больницы имени Калинина в Мариуполь", – сообщили в пресс-центре.

Также, по данным Генштаба, 28 декабря в результате огневого поражения подразделениями сил обороны позиций войск РФ в районе Бердянска Запорожской области ликвидировано более 50 оккупантов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0qFapCEkyiySrantffNPyjbmGWZbmcMv2kse4L6oArxCrSKAAwks9cwshRJ6M5ATrl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 29 декабря, составили около 104 560 военных, 3018 танков, 283 самолета, 268 вертолетов и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, Запорожская область, Бердянск, война России против Украины, Вагнер, потери армии России, Токмак
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