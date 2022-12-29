Данилов о потерях РФ: У ВСУ уже очень современное оружие. За одно применение можно уничтожить сотни российских военных

Об этом в интервью Kyiv Post, опубликованном 29 декабря, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
По данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили около 104 560 оккупантов.
Журналистка уточнила, насколько больше или меньше потери ВСУ.
"В разы меньше. Мы осознаем, какие у нас потери. Мы не можем это публично разглашать. Поверьте, даже и в помине нет тех цифр, о которых говорят россияне", – ответил Данилов.
По его мнению, есть много факторов, относящихся к потерям россиян.
"У нас [ВСУ] уже очень современное оружие. За одно применение такого оружия можно уничтожить сотни российских военных. У россиян такого оружия нет. Это наше преимущество, – отметил Данилов. – И главное – это наши ребята, профессионально воюющие и отстаивающие нашу независимость".
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал 30 ноября, что союзники и партнеры НАТО предоставили Украине военную помощь на $40 млрд и продолжат ее оказывать.
Свыше 90 тыс. российских военных в результате развязанной Россией войны в Украине перешли в разряд "безвозвратных потерь", то есть больше не смогут принимать участие в боевых действиях, сообщали 12 октября "Важные истории" – зарегистрированное в Латвии интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября высказал мнение, что и 100 тыс. погибших граждан России "не заставят Кремль о чем-то задуматься".
По высказанной 24 ноября оценке министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, Россия в ходе полномасштабного вторжения в Украину могла потерять убитыми, ранеными и дезертировавшими 100 тыс. человек.
Как отмечала замминистра обороны Украины Анна Маляр в сентябре, Киев "дозированно" дает информацию о числе погибших. В регулярных сводках Генштаба ВСУ эти цифры не публикуются, на период военного времени эти данные засекречены, рассказывала Маляр в июле, пишет УНИАН.