ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов о потерях РФ: У ВСУ уже очень современное оружие. За одно применение можно уничтожить сотни российских военных

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У россиян нет такого оружия, как у ВСУ, отметил Данилов
У россиян нет такого оружия, как у ВСУ, отметил Данилов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Потери Украины в войне против РФ в разы меньше, чем у российских оккупантов.

Об этом в интервью Kyiv Post, опубликованном 29 декабря, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили около 104 560 оккупантов.

Журналистка уточнила, насколько больше или меньше потери ВСУ.

"В разы меньше. Мы осознаем, какие у нас потери. Мы не можем это публично разглашать. Поверьте, даже и в помине нет тех цифр, о которых говорят россияне", – ответил Данилов.

По его мнению, есть много факторов, относящихся к потерям россиян.

"У нас [ВСУ] уже очень современное оружие. За одно применение такого оружия можно уничтожить сотни российских военных. У россиян такого оружия нет. Это наше преимущество, – отметил Данилов. – И главное – это наши ребята, профессионально воюющие и отстаивающие нашу независимость".

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал 30 ноября, что союзники и партнеры НАТО предоставили Украине военную помощь на $40 млрд и продолжат ее оказывать.

Контекст:

Свыше 90 тыс. российских военных в результате развязанной Россией войны в Украине перешли в разряд "безвозвратных потерь", то есть больше не смогут принимать участие в боевых действиях, сообщали 12 октября "Важные истории" – зарегистрированное в Латвии интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября высказал мнение, что и 100 тыс. погибших граждан России "не заставят Кремль о чем-то задуматься".

По высказанной 24 ноября оценке министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, Россия в ходе полномасштабного вторжения в Украину могла потерять убитыми, ранеными и дезертировавшими 100 тыс. человек.

Как отмечала замминистра обороны Украины Анна Маляр в сентябре, Киев "дозированно" дает информацию о числе погибших. В регулярных сводках Генштаба ВСУ эти цифры не публикуются, на период военного времени эти данные засекречены, рассказывала Маляр в июле, пишет УНИАН.

Теги: Россия, Украина, СНБО, ВСУ, война России против Украины, интервью, погибшие, Алексей Данилов, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты, убитые
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Больше никаких оливье". Рецепт салата из языка с горошком и грибами от кулинарного эксперта
  "Больше никаких оливье". Рецепт салата из языка с горошком и грибами от кулинарного эксперта
В Лондоне умерла 81-летняя Вивьен Вествуд
В Лондоне умерла 81-летняя Вивьен Вествуд
"Больно его покидать. Но Львов теперь стал вторым домом". Кот-блогер Степан снова уехал из Харькова
"Больно его покидать. Но Львов теперь стал вторым домом". Кот-блогер Степан снова уехал из Харькова
  "Мій страх – ніщо проти духу тих, хто на рубежі у камуфляжі". Группа Spiv Brativ посвятили песню защитникам Бахмута. Видео
  "Мій страх – ніщо проти духу тих, хто на рубежі у камуфляжі". Группа Spiv Brativ посвятили песню защитникам Бахмута. Видео
  "Записи під вишнею". В Украине вышел документальный фильм-расследование о поисках убитого российскими оккупантами писателя Вакуленко. Видео
  "Записи під вишнею". В Украине вышел документальный фильм-расследование о поисках убитого российскими оккупантами писателя Вакуленко. Видео
"Это просто невозможно". Сумская заявила, что ее старшая дочь не может покинуть РФ и приехать в Украину
"Это просто невозможно". Сумская заявила, что ее старшая дочь не может покинуть РФ и приехать в Украину
"После этой съемки я сразу поехала в аэропорт". Мишина показала снимки, которые были сделаны за день до 24 февраля
"После этой съемки я сразу поехала в аэропорт". Мишина показала снимки, которые были сделаны за день до 24 февраля
"Мир в Украине". Стивен Кинг озвучил самую большую мечту на 2023 год
"Мир в Украине". Стивен Кинг озвучил самую большую мечту на 2023 год
Дочь Ющенко показала сына, который учится в университете имени Шевченко
Дочь Ющенко показала сына, который учится в университете имени Шевченко
"Благодарю Вселенную, что живой". Melovin попал в ДТП. Фото
"Благодарю Вселенную, что живой". Melovin попал в ДТП. Фото
"Сказать, что ненавижу, – ничего не сказать". Бедняков сообщил, что оккупанты в Мариуполе снесли дом, в котором он вырос
"Сказать, что ненавижу, – ничего не сказать". Бедняков сообщил, что оккупанты в Мариуполе снесли дом, в котором он вырос
"Все потеряло всякий смысл". Каменских заявила о переоценке ценностей
"Все потеряло всякий смысл". Каменских заявила о переоценке ценностей
"С похуданием явный перебор". В сети обсуждают новое фото Тины Кароль в топе на тонких бретельках
"С похуданием явный перебор". В сети обсуждают новое фото Тины Кароль в топе на тонких бретельках
"Не случайно", "Дорогая карма, если что – у нас большой список". В Москве сосулька упала генералу на голову. Видео
"Не случайно", "Дорогая карма, если что – у нас большой список". В Москве сосулька упала генералу на голову. Видео
Суханов будет вести новое шоу на канале "1+1"
Суханов будет вести новое шоу на канале "1+1"
"Возвращения к развлекательному телевидению не будет никогда". Притула объявил о завершении карьеры телеведущего
"Возвращения к развлекательному телевидению не будет никогда". Притула объявил о завершении карьеры телеведущего
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все, что было до, – была не любовь". 44-летняя Маляр рассказала о знакомстве с будущим мужем, которого встретила в 27 лет (144220)
2
"Вот она – цена победы", "Такая стройная в жизни". Дзюдоистка Белодед сняла на видео часть своей тренировки (128848)
3
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке (108497)
4
Крупин показал "самого бедного кума Зеленского" (45310)
5
"Сексуальность аж прет через фото", "Держите меня семеро". Квиткова устроила фотосессию в боди (37096)
6
Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Мальдивах, обнародовав фото в мокром белье (32723)
7
Каменских и Потап после слухов о расставании вместе посетили рождественскую вечеринку (28309)
8
"Фигурное катание РФ похоронили такие тетки, как она". Невзоров отреагировал на претензии Рудковской к Украине (26038)
 
 
 
 