Данилов о потерях РФ: У ВСУ уже очень современное оружие. За одно применение можно уничтожить сотни российских военных

У россиян нет такого оружия, как у ВСУ, отметил Данилов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом в интервью Kyiv Post, опубликованном 29 декабря, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили около 104 560 оккупантов.

Журналистка уточнила, насколько больше или меньше потери ВСУ.

"В разы меньше. Мы осознаем, какие у нас потери. Мы не можем это публично разглашать. Поверьте, даже и в помине нет тех цифр, о которых говорят россияне", – ответил Данилов.

По его мнению, есть много факторов, относящихся к потерям россиян.

"У нас [ВСУ] уже очень современное оружие. За одно применение такого оружия можно уничтожить сотни российских военных. У россиян такого оружия нет. Это наше преимущество, – отметил Данилов. – И главное – это наши ребята, профессионально воюющие и отстаивающие нашу независимость".

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал 30 ноября, что союзники и партнеры НАТО предоставили Украине военную помощь на $40 млрд и продолжат ее оказывать.