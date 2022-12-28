"Скоро у вас не только кролик будет из навоза, а и телефоны, еда, машины". В РФ из навоза слепили скульптуру – символ 2023 года

В публикации отмечается, что материал для скульптуры, которая является символом 2023 года, он одолжил у соседей, а работать предпочитает в сильный мороз, так как теплая погода затрудняет лепку.

Известный скульптор из Якутии Михаил Боппосов сделал новую работу из навоза к Новому году: на сей раз это кролик, который бьет лапами по барабану. К тому же механический pic.twitter.com/fRnZtckasf — НТВ (@ntvru) December 28, 2022

"Они реально этим гордятся. Только забор", – отреагировали в сети.

Блдь!!! Они реально этим гордятся!!! * . Только забор!!!!!!!! — YA+25% * (@pAsHULya_I) December 28, 2022

"Скоро у вас не только кролик будет из навоза, а и все остальное: телефоны, телевизоры, еда, машины", – написали в сети.

скоро у вас не только кролик будет из навоза, а и все остальное: телефоны, телевизоры, еда, машины. — Yuri Sokoloff (@SokoloffYuri) December 28, 2022



