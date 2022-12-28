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28 декабря, 2022
 
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"Скоро у вас не только кролик будет из навоза, а и телефоны, еда, машины". В РФ из навоза слепили скульптуру – символ 2023 года

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Автор скульптуры одолжил навоз для работы у соседей
Автор скульптуры одолжил навоз для работы у соседей
Фото: НТВ / Twitter

В РФ скульптор-самоучка Михаил Боппосов из якутского села создал из навоза двухметровую скульптуру кролика-барабанщика. Об этом сообщается в Telegram российского пропагандистского канала НТВ.

В публикации отмечается, что материал для скульптуры, которая является символом 2023 года, он одолжил у соседей, а работать предпочитает в сильный мороз, так как теплая погода затрудняет лепку.

"Они реально этим гордятся. Только забор", – отреагировали в сети.

"Скоро у вас не только кролик будет из навоза, а и все остальное: телефоны, телевизоры, еда, машины", – написали в сети.


Контекст:

Ранее Боппосов делал из навоза елку, а также петуха.

Теги: морозы, Якутия, скульптура, работа
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