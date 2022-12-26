"Зрелище исключительно мерзкое". Невзоров высмеял восхваляющую Россию Долину

"Зрелище исключительно мерзкое. Но! Поющая мумия Долиной не по своему желанию несет патриотическую белиберду. Теперь 5–6 фраз бреда о "величии" и "войне" – это обязательное условие, которое ставится всем эстрадникам, желающим продолжать "концертную деятельность", – заявил Невзоров.
Он отметил, что в противном случае исполнителей лишат их материальных благ.
"Мумия Долиной знает, что если она их не скажет, то у нее и саркофаг отберут, и из пирамиды на фиг вынесут. Поэтому и распинается, как все шаманы-лепсы-газмановы. Пройдет немного времени, и мы увидим нытье раскаяния и услышим от артистов причитания о "злых чекистах", которые заставляли их публично нести ахинею со сцен и из телевизоров", – заверил он.
Публицист добавил, что их вопли о "проклятой войне", о "спятившем диктаторе" и "страшном преступлении, которое совершила Россия", будут столь же истошными, как и их сегодняшние кричалки о "величии" и "священной миссии".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
11 мая 2022 года Долина приехала во временно подконтрольный боевикам "ДНР" Донецк.
Артистка внесена в базу сайта "Миротворец" как соучастница преступлений российской власти против Украины и ее граждан. Она оправдывает и поддерживает открытое военное нападение РФ на Украину. Долина также незаконно пересекала границу Украины. Ей запрещен въезд в страну.
Долина находится в базе сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за пропаганду путинского режима и поддержку войны против Украины.