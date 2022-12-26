Бульвар Шоубиз
 
26 декабря, 2022
 
Новости

"Зрелище исключительно мерзкое". Невзоров высмеял восхваляющую Россию Долину

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Невзоров: Пройдет немного времени, и мы увидим нытье раскаяния и услышим от артистов причитания о "злых чекистах", которые заставляли их публично нести ахинею
Невзоров: Пройдет немного времени, и мы увидим нытье раскаяния и услышим от артистов причитания о "злых чекистах", которые заставляли их публично нести ахинею
Фото: Александр Невзоров / Facebook

Российский публицист Александр Невзоров, получивший украинское гражданство, 25 декабря в Instagram опубликовал ролик, в котором российская певица Лариса Долина со сцены рассказывает о величии русской культуры и о том, что "Россию невозможно усмирить и поставить на колени".

"Зрелище исключительно мерзкое. Но! Поющая мумия Долиной не по своему желанию несет патриотическую белиберду. Теперь 5–6 фраз бреда о "величии" и "войне" – это обязательное условие, которое ставится всем эстрадникам, желающим продолжать "концертную деятельность", – заявил Невзоров.

Он отметил, что в противном случае исполнителей лишат их материальных благ.

"Мумия Долиной знает, что если она их не скажет, то у нее и саркофаг отберут, и из пирамиды на фиг вынесут. Поэтому и распинается, как все шаманы-лепсы-газмановы. Пройдет немного времени, и мы увидим нытье раскаяния и услышим от артистов причитания о "злых чекистах", которые заставляли их публично нести ахинею со сцен и из телевизоров", – заверил он.

Публицист добавил, что их вопли о "проклятой войне", о "спятившем диктаторе" и "страшном преступлении, которое совершила Россия", будут столь же истошными, как и их сегодняшние кричалки о "величии" и "священной миссии".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

11 мая 2022 года Долина приехала во временно подконтрольный боевикам "ДНР" Донецк.

Артистка внесена в базу сайта "Миротворец" как соучастница преступлений российской власти против Украины и ее граждан. Она оправдывает и поддерживает открытое военное нападение РФ на Украину. Долина также незаконно пересекала границу Украины. Ей запрещен въезд в страну.

Долина находится в базе сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за пропаганду путинского режима и поддержку войны против Украины.

Теги: Россия, Александр Невзоров, война, пропаганда, концерт, война России против Украины, Лариса Долина, ролик
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