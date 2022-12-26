"Зрелище исключительно мерзкое". Невзоров высмеял восхваляющую Россию Долину

Невзоров: Пройдет немного времени, и мы увидим нытье раскаяния и услышим от артистов причитания о "злых чекистах", которые заставляли их публично нести ахинею Фото: Александр Невзоров / Facebook

"Зрелище исключительно мерзкое. Но! Поющая мумия Долиной не по своему желанию несет патриотическую белиберду. Теперь 5–6 фраз бреда о "величии" и "войне" – это обязательное условие, которое ставится всем эстрадникам, желающим продолжать "концертную деятельность", – заявил Невзоров.

Он отметил, что в противном случае исполнителей лишат их материальных благ.

"Мумия Долиной знает, что если она их не скажет, то у нее и саркофаг отберут, и из пирамиды на фиг вынесут. Поэтому и распинается, как все шаманы-лепсы-газмановы. Пройдет немного времени, и мы увидим нытье раскаяния и услышим от артистов причитания о "злых чекистах", которые заставляли их публично нести ахинею со сцен и из телевизоров", – заверил он.

Публицист добавил, что их вопли о "проклятой войне", о "спятившем диктаторе" и "страшном преступлении, которое совершила Россия", будут столь же истошными, как и их сегодняшние кричалки о "величии" и "священной миссии".

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