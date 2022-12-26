"Со мной всегда находятся офицеры, но я не параноик". Буданов заявил, что ходит в магазин сам

Буданов: Вы думаете, что торговый центр закрывают, чтобы я вошел? Нет Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

Буданов, отвечая на вопрос, скольких гостей пришлось эвакуировали из "Мусафира" ради их обеда, заявил, что ни одного.

"А в чем проблема? Нам нужно было поговорить. Я в магазин иногда хожу. Вы думаете, что торговый центр закрывают, чтобы я вошел? Нет. Конечно, со мной всегда находятся офицеры, но я не параноик", – заявил он.

Буданов посоветовал украинцам летом 2023 года ехать в Крым.

"Это жемчужина Украины, которая давно ждет украинских туристов", – отметил он.