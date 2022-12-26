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26 декабря, 2022
 
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"Со мной всегда находятся офицеры, но я не параноик". Буданов заявил, что ходит в магазин сам

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Буданов: Вы думаете, что торговый центр закрывают, чтобы я вошел? Нет
Буданов: Вы думаете, что торговый центр закрывают, чтобы я вошел? Нет
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов в интервью изданию LIGA.net 25 декабря поделился подробностями встречи с замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой в киевском ресторане крымскотатарской кухни "Мусафир".

Буданов, отвечая на вопрос, скольких гостей пришлось эвакуировали из "Мусафира" ради их обеда, заявил, что ни одного.

"А в чем проблема? Нам нужно было поговорить. Я в магазин иногда хожу. Вы думаете, что торговый центр закрывают, чтобы я вошел? Нет. Конечно, со мной всегда находятся офицеры, но я не параноик", – заявил он.

Буданов посоветовал украинцам летом 2023 года ехать в Крым.

"Это жемчужина Украины, которая давно ждет украинских туристов", – отметил он.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Буданов и Джапарова встретились 14 декабря. Они пообещали этим летом сезон медовой пахлавы в Крыму.

Теги: Крым, разведка, торговый центр, ресторан, Эмине Джапарова, магазин, встреча, Кирилл Буданов
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