"Со мной всегда находятся офицеры, но я не параноик". Буданов заявил, что ходит в магазин сам

Буданов, отвечая на вопрос, скольких гостей пришлось эвакуировали из "Мусафира" ради их обеда, заявил, что ни одного.
"А в чем проблема? Нам нужно было поговорить. Я в магазин иногда хожу. Вы думаете, что торговый центр закрывают, чтобы я вошел? Нет. Конечно, со мной всегда находятся офицеры, но я не параноик", – заявил он.
Буданов посоветовал украинцам летом 2023 года ехать в Крым.
"Это жемчужина Украины, которая давно ждет украинских туристов", – отметил он.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Буданов и Джапарова встретились 14 декабря. Они пообещали этим летом сезон медовой пахлавы в Крыму.