"Остались жена и маленький сын". Арестович сообщил о гибели на войне друга

Арестович рассказал, что его друг погиб в опасной позиции в тяжелом бою Фото: Алексей Арестович / Facebook

"Был актером "Черного квадрата", работал шеф-поваром, давно жил в Калифорнии, переехав туда к семье, но после начала [войны], закупив на все накопленные деньги военного снаряжения, приехал сюда волонтером, а потом очень быстро стал солдатом", – рассказал Арестович.

Советник Офиса президента добавил, что Снегуровский настойчиво учился и был одним из лучших разведчиков.

"Отказался уходить с крайне опасной позиции (хотя имел возможность) и погиб на ней в тяжелом бою. Остались жена и маленький сын", – отметил Арестович.

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