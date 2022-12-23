"Остались жена и маленький сын". Арестович сообщил о гибели на войне друга

"Был актером "Черного квадрата", работал шеф-поваром, давно жил в Калифорнии, переехав туда к семье, но после начала [войны], закупив на все накопленные деньги военного снаряжения, приехал сюда волонтером, а потом очень быстро стал солдатом", – рассказал Арестович.
Советник Офиса президента добавил, что Снегуровский настойчиво учился и был одним из лучших разведчиков.
"Отказался уходить с крайне опасной позиции (хотя имел возможность) и погиб на ней в тяжелом бою. Остались жена и маленький сын", – отметил Арестович.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
В районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 3 декабря. 9 декабря он сообщил, что оккупанты фактически разрушили Бахмут, превратив его в выжженные руины.
Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня 2022 года, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. Британские военные считают, что российская пехота могла закрепиться в восточных промышленных районах Бахмута, а время от времени продвигается в жилые районы. По их мнению, оккупанты в городских боях вряд ли смогут достичь успеха.
Генштаб ВСУ 22 декабря сообщил, что российские оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на бахмутском и авдеевском направлениях и не оставляют попыток улучшить тактическое положение на купянском и лиманском направлениях.
Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", считает спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, ВСУ ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию. Он отметил, что армия РФ не имеет "переломного успеха" в районе Бахмута, бывают "локальные движения, изгибы фронта".