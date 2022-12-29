Буданов заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик

"Ситуация просто зашла в тупик. Она не движется", – сказал начальник ГУР.
Буданов отметил, что с приходом зимы замедлились темпы наземных операций Украины.
В то же время Россия, по его словам, "сейчас полностью зашла в тупик", понеся очень значительные потери. По его мнению, Кремль решил объявить еще одну волну мобилизации.
Начальник ГУР подчеркнул, что ВСУ по-прежнему не хватает ресурсов для продвижения вперед во многих областях.
"Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они нас тоже… Мы с нетерпением ждем новых поставок вооружения и прибытия более совершенного оружия", – резюмировал Буданов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 декабря заявил, что ВСУ деоккупировали уже более 1800 городов и сел.
Последние недели оккупанты атакуют преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.