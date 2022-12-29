Буданов заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик

"Ситуация просто зашла в тупик. Она не движется", – сказал начальник ГУР.

Буданов отметил, что с приходом зимы замедлились темпы наземных операций Украины.

В то же время Россия, по его словам, "сейчас полностью зашла в тупик", понеся очень значительные потери. По его мнению, Кремль решил объявить еще одну волну мобилизации.

Начальник ГУР подчеркнул, что ВСУ по-прежнему не хватает ресурсов для продвижения вперед во многих областях.

"Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они нас тоже… Мы с нетерпением ждем новых поставок вооружения и прибытия более совершенного оружия", – резюмировал Буданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)