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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки ликвидировали около 710 оккупантов, три танка и вертолет – Генштаб

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РФ в войне против Украины потеряла более 3 тыс. танков, сообщил Генштаб ВСУ
РФ в войне против Украины потеряла более 3 тыс. танков, сообщил Генштаб ВСУ
Фото: EPA

Силы обороны Украины с 24 февраля ликвидировали 105 960 российских оккупантов (+710 за последние сутки). Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 31 декабря.

Другие потери оккупантов составили:

  • танков – 3029 (+3);
  • боевых бронированных машин – 6075 (+16);
  • артиллерийских систем – 2016 (+6);
  • РСЗО – 423;
  • средства ПВО – 213 (+1);
  • самолетов – 283;
  • вертолетов – 269 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1746 (+6);
  • крылатые ракеты – 711;
  • корабли /катера – 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4707 (+24);
  • специальная техника – 180.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0CHgTE8qUaf3vdD7WA4sFX9VPia3MuRbuBu97NYm2qt2uGVZyWzq3UBXjAWF2zQNzl

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: самолет, Генштаб ВСУ, танки, вертолет, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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