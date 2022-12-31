Сотни ликвидированных и раненых оккупантов. В Генштабе ВСУ подтвердили поражение армии РФ 29 декабря

Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение оккупантов 29 декабря. В районе населенного пункта Федоровка Каховского района Херсонской области, ликвидировано около 200 захватчиков, информация о раненых уточняется", – говорится в сообщении.
Также вблизи Пологов и Большой Белозерки Запорожской области потери врага составили 115 военнослужащих ранеными, уничтожены пять единиц военной техники разного типа, зенитный ракетный комплекс и склад боеприпасов.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 30 декабря, составили около 105 250 военных, 3026 танков, 283 самолета, 268 вертолетов и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".