РФ потеряла оружия и техники больше, чем было у ее группировки на момент вторжения – Генштаб ВСУ

"В ходе боевых действий противник продолжает нести огромные потери. По основным типам вооружения и военной техники, таким как танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, они уже даже превышают количество вооружения и техники, которое было в группировке противника до начала вторжения", – сообщил Громов.
Он напомнил, что украинскими силами уничтожено более 3 тыс. танков, 6 тыс. боевых бронированных машин, 2 тыс. артиллерийских систем, 420 систем залпового огня, около 300 боевых самолетов, 270 вертолетов противника.
Также с начала боевых действий только группировкой Воздушных сил ВСУ всего уничтожено 1893 воздушные цели, из них: 187 самолетов (Су-25, Су-30, Су-34, Су-35, Ил-76, Ил-22), 107 вертолетов (Ми-8, Ми-24, Ка-52), 678 крылатых ракет (Х-101/555, "Калибр", "Искандер-К", Х-59), 921 БПЛА ("Орион", "Орлан", "Форпост", Shahed-131/136). Часть воздушных целей была сбита силами и средствами других составляющих Вооруженных сил Украины и сил обороны.
Громов отметил, что в настоящее время противник пытается всеми силами, в первую очередь за счет мобилизованных, бывших заключенных и частных военных компаний, сковать действия украинских военных и истощить их. В попытках достичь цели Кремль не считается с потерями собственной живой силы, сказал генерал.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля по данным на 31 декабря ликвидировали 105 960 российских оккупантов, из них 710 за последние сутки.