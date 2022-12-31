РФ потеряла оружия и техники больше, чем было у ее группировки на момент вторжения – Генштаб ВСУ

"В ходе боевых действий противник продолжает нести огромные потери. По основным типам вооружения и военной техники, таким как танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, они уже даже превышают количество вооружения и техники, которое было в группировке противника до начала вторжения", – сообщил Громов.

Он напомнил, что украинскими силами уничтожено более 3 тыс. танков, 6 тыс. боевых бронированных машин, 2 тыс. артиллерийских систем, 420 систем залпового огня, около 300 боевых самолетов, 270 вертолетов противника.

Также с начала боевых действий только группировкой Воздушных сил ВСУ всего уничтожено 1893 воздушные цели, из них: 187 самолетов (Су-25, Су-30, Су-34, Су-35, Ил-76, Ил-22), 107 вертолетов (Ми-8, Ми-24, Ка-52), 678 крылатых ракет (Х-101/555, "Калибр", "Искандер-К", Х-59), 921 БПЛА ("Орион", "Орлан", "Форпост", Shahed-131/136). Часть воздушных целей была сбита силами и средствами других составляющих Вооруженных сил Украины и сил обороны.

Громов отметил, что в настоящее время противник пытается всеми силами, в первую очередь за счет мобилизованных, бывших заключенных и частных военных компаний, сковать действия украинских военных и истощить их. В попытках достичь цели Кремль не считается с потерями собственной живой силы, сказал генерал.