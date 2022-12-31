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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ потеряла оружия и техники больше, чем было у ее группировки на момент вторжения – Генштаб ВСУ

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Силы обороны Украины успешно уничтожают вражескую технику
Силы обороны Украины успешно уничтожают вражескую технику
Фото: EPA

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери в военной технике и вооружении. Об этом рассказал "Укринформу" заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов 31 декабря.

"В ходе боевых действий противник продолжает нести огромные потери. По основным типам вооружения и военной техники, таким как танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, они уже даже превышают количество вооружения и техники, которое было в группировке противника до начала вторжения", – сообщил Громов.

Он напомнил, что украинскими силами уничтожено более 3 тыс. танков, 6 тыс. боевых бронированных машин, 2 тыс. артиллерийских систем, 420 систем залпового огня, около 300 боевых самолетов, 270 вертолетов противника.

Также с начала боевых действий только группировкой Воздушных сил ВСУ всего уничтожено 1893 воздушные цели, из них: 187 самолетов (Су-25, Су-30, Су-34, Су-35, Ил-76, Ил-22), 107 вертолетов (Ми-8, Ми-24, Ка-52), 678 крылатых ракет (Х-101/555, "Калибр", "Искандер-К", Х-59), 921 БПЛА ("Орион", "Орлан", "Форпост", Shahed-131/136). Часть воздушных целей была сбита силами и средствами других составляющих Вооруженных сил Украины и сил обороны.

Громов отметил, что в настоящее время противник пытается всеми силами, в первую очередь за счет мобилизованных, бывших заключенных и частных военных компаний, сковать действия украинских военных и истощить их. В попытках достичь цели Кремль не считается с потерями собственной живой силы, сказал генерал.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля по данным на 31 декабря ликвидировали 105 960 российских оккупантов, из них 710 за последние сутки.

Теги: оружие, Генштаб ВСУ, военная техника, российская агрессия, война России против Украины, потери армии России, Алексей Громов
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