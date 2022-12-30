Столтенберг: Военная поддержка Украины – самый быстрый путь к миру

Столтенберг отметил, что "это может показаться парадоксальным, но военная поддержка Украины – самый быстрый путь к миру".

Также в интервью генсек НАТО также дал понять, что считает совершенно законными удары Украины по военным объектам в России. По его словам, "каждая страна имеет право защищать себя, Украине тоже".

Отвечая на вопрос, будет ли, по его мнению, необходимым предоставление Украине ракет средней дальности, Столтенберг сказал, что между союзниками и Украиной ведется постоянный диалог по конкретным системам. Он также указал, что ранее союзники по НАТО поставляли Украине системы дальнобойного вооружения, такие как реактивные установки HIMARS, дальнобойную артиллерию и беспилотники.